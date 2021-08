Wohnout a jejich nové album je opět sázkou na jistotu | E15.cz

Léta běží, ale základní jistoty zůstávají – vtipné poetické texty, rázný až strojový rytmus, nápadité riffy, energické kytary. K tomu je nutné připočíst i jistý nadhled daný věkem, takže stejně jako na předchozím albu Miss maringotka a na rozdíl od začátků není u „wohnoutů“ patrná snaha o exhibici či o zbytečný afekt.

Zvukově pak přecházejí od rocku až k lehce šansonovému pojetí připomínajícímu vzdáleně Traband jako třeba v písních Papoušek, Člověk a Postesk. Rozverně působí Píseň poštovní, naopak zběsilosti učinili muzikanti zadost v poctě geniálnímu skladateli W. A. Mozartovi, kde se divoké kytarové pasáže střídají s křehkým tónem spinetu.

K nejvíce ironickým písním pak patří Umění, v němž se strefují do dlouholetého trendu, kdy je občas za umění považováno kdeco. Nicméně na to mají jasnou odpověď: Poslouchej srdce! Celé album svědčí o tom, že při skládání písní a nahrávání desky se tím naštěstí řídili – a je to znát.

WOHNOUT: HUH! Vydal: Warner Music CZ Délka: 46:44 minut Hodnocení: 70 %

Podívejte se na oficiální klip k písni Umění z nového alba:

Na novém albu také kapela složila hold kultovní knížce Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ: