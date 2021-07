Nejbohatšími rockery světa jsou McCartney, Bono a Buffett | E15.cz

Ve věku 72 let ve středu zemřel Dusty Hill, baskytarista americké rockové kapely ZZ Top. „Budeš nám moc chybět, amigo,“ uvedli ve společném prohlášení Billy Gibbons a Frank Beard, tedy zbylí dva členové populárního texaského tria. ZZ Top patří přes padesát let k nejvýdělečnějším hudebním skupinám světa. Vždyť samotný Hill vlastnil jmění v hodnotě šedesáti milionů dolarů, téměř 1,3 miliardy korun. Na úplnou špičku mezi nejbohatšími rockery světa ale nedosáhl.

V současné době je podle webu Celebrity Net Worth nejmajetnější rockovou hvězdou planety anglický hudebník, zpěvák a skladatel Paul McCartney. 79letý bývalý člen Beatles disponuje majetkem ve výši 1,2 miliardy dolarů čili téměř 26 miliard korun. Vedle koncertování, které mu samo o sobě vynáší desítky milionů, pocházejí jeho příjmy i z bohatého portfolia autorských práv a McCartneyho vlastní produkční společnosti MPL Communications.

Druhou příčku by obsadil 61letý irský zpěvák Bono, frontman rockové kapely U2. Ten se vedle hudby čile věnuje investicím a soukromému podnikání. V roce 2005 spoluzaložil módní značku EDUN. Je také spoluvlastníkem luxusního dublinského Clarence Hotelu. V minulosti rovněž investoval přes firmu Elevation Partners do byznysového magazínu Forbes nebo sociální sítě Facebook. Od roku 2019 je členem představenstva v americkém startupu Zipline, jenž se zaměřuje na doručovací služby pomocí dronů. Bonův majetek by měl mít hodnotu kolem 800 milionů dolarů.

Třetí místo patří 74letému americkému hudebníkovi Jimmy Buffettovi, lídrovi hudební skupiny Coral Reefer Band. Také Buffett je velmi aktivní ve světě byznysu. Vlastní řetězec restaurací a kaváren Jimmy Buffett’s Margaritaville. Další peníze si vydělal i jako autor úspěšných knih a filmový herec. V roce 2021 má na kontě zhruba 700 milionů dolarů.

Čtvrtým nejbohatším rockerem je Američan Bruce Springsteen. Jenom ve Spojených státech prodal za svoji kariéru více než 65 milionů alb. Získal řadu prestižních ocenění a je také známý tím, že se coby stoupenec Demokratické strany často angažuje v politice. Bývalý prezident USA Barack Obama mu v roce 2016 udělil Prezidentskou medaili svobody. 71letý Springsteen disponuje jměním za 600 milionů dolarů.

První pětku uzavírá čtyřiasedmdesátiletý anglický zpěvák, klavírista a skladatel Elton John. Přestože v dřívějších letech proslul hlavně rozmařilým životním stylem, byl schopen utratit v krátkém časovém horizontu miliony liber za drahé oděvy či automobily, stále se jednoznačně řadí k nejzámožnějším hudebníkům světa. Výše jeho současného majetku se odhaduje na 550 milionů dolarů. Vlastní též několik přepychových rezidencí v USA, Británii, Francii a Itálii.

Za Eltonem Johnem pak následují dva členové anglické kapely The Rolling Stones – kytarista Keith Richards a zpěvák Mick Jagger s pěti, respektive čtyřmi sty miliony dolarů. Do elitní desítky by se s podobně vysokým jměním vešel i baskytarista americké skupiny Kiss Gene Simmons a zpěváci Sting a Jon Bon Jovi.