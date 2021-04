Oscarová Země Nomádů s Frances McDormand vypráví o svobodě | E15.cz

Země nomádů je civilní melancholické drama, které dokáže s minimem formálních prostředků zachytit široké spektrum životních zkušeností: samotu, neukotvenost, realitu pozdního kapitalismu jako systému, který kromě vítězů vytváří i zástupy poražených. Film režisérky Chloé Zhao, která si odnesla sošku za nejlepší režii jako teprve druhá žena v historii, ukazuje současnou Ameriku očima ovdovělé šedesátnice Fern (Frances McDormand).

Tu osobní tragédie donutila rezignovat na konformní způsob života a poklidné stárnutí. Místo toho žije v bílé dodávce, přemisťuje se od jedné brigády ke druhé a v mezičase se seznamuje s komunitou vrstevníků, které potkal stejný osud.

Jednoduchý příběh vdovy křižující Spojené státy v obytném karavanu má svůj předobraz v oceňované reportážní knize Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, kterou v roce 2017 vydala novinářka Jessica Bruder. Její kniha klade velký důraz na socioekonomické pozadí života novodobých amerických nomádů: často mluví o tom, že neexistující záchranná sociální síť ve Spojených státech společně s rozmachem krátkodobých brigád, které zaměstnavatelé jako je Amazon preferují, vytvořila novou ekonomickou třídu. K ní patří lidé, kteří si tenhle nestálý a neukotvený způsob života nevybrali, spíš k němu byli dotlačeni systémem.

Fern ale taková není. Přijde sice o zaměstnání kvůli zavření továrny v Nevadě a po smrti svého manžela se musí vyrovnat s výrazným poklesem svých příjmů, zároveň je ale z mnoha scén zjevné, že je životem v komunitě nomádů okouzlena a tradiční budování rodiny nikdy nebylo tím, po čem by vnitřně toužila. U nomádů (ty ve filmu zobrazují skuteční kočovníci, kteří tak hrají sami sebe) hledá především svobodu a nemateriální hodnoty. Touží po intenzivním emočním vztahu, ale nechce se vázat. Ani to neumí - osobní svoboda je pro ni nejvyšší metou.

Ta ale neexistuje bez ekonomické svobody. A tu Fern nemá - aby získala alespoň minimální prostředky na jídlo a provoz své dodávky, musí přijímat krátkodobé brigády na různých místech Spojených států. A právě v tomto okamžiku se názory na film různí. Podle levicového deníku Jacobin film příliš romantizuje chudobu a ve scéně, kdy Fern brigádničí v jednom z obřích skladů Amazonu, poklidně se prochází po place a zdraví se s kolegy, prý vyloženě překrucuje realitu.

V době, kdy se v Amazonu bojuje o založení odborů a na veřejnost proniká čím dál tím víc informací o nelidských pracovních podmínkách ve společnosti, jde jistě o oprávněnou výtku.

Země nomádů ale, narozdíl od svého knižního předobrazu, není reportážní zprávou o životě v současné Americe. Spíš přináší svědectví o univerzálních tématech, která můžou zarezonovat v každém. Je to film o kompromisech: ptá se, co je potřeba obětovat pro fungující partnerský vztah, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za materiální bezpečí a co se začne v životě dít, když člověk sestoupí z předem nalinkované cesty a rozhodne se jít oklikou.

Díky mimořádné Frances McDormand, která byla právem oceněna soškou za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, se dokáže divák vcítit do lidí, se kterými má zdánlivě jenom málo společného. A díky subtilní režii Chloé Zhao zároveň nemá pocit, že by měl přijmout jasný názor na fungování společnosti.