Pandemie dál drtí festivaly. Hrát se bude, ale v okleštěné podobě | E15.cz

Z nejvýznamnějších festivalů se jich letos v Česku představí méně a v omezené podobě. Jedná se například o Rock for People, Hrady.cz, Brutal Assault, pražský Metronome, United Islands of Prague či Brod 1995, který navazuje na původní Rock for People v Českém Brodě. Největší hudební festival, Colours of Ostrava v Dolních Vítkovicích, se znovu o rok posouvá.

Festival Hrady CZ se po zrušení loňského ročníku odehraje pouze na dvou místech, a to 20. až 21. srpna v Hradci nad Moravicí a 27. až 28. srpna na Bezdězu. V dvoudenním programu vystoupí Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21 nebo No Name. Na obou hradních zastávkách bude možné zhlédnout koncerty skupin a interpretů Xindl X, UDG, Support Lesbiens a Sebastian.

„Hrady CZ jsme z osmi míst zredukovali na dvě zastávky nazvané Hrady CZ – Light. Počítáme s kapacitními omezeními podle plánu rozvolnění ministerstva kultury,“ uvedl za organizátory Michal Šesták s tím, že se program snažili zachovat co nejpodobnější tomu plánovanému na loňsko. „Lokality jsme vybrali tak, aby byly z hlediska Čech i Moravy spádové a aby areály nabízely vhodný terén pro dodržování aktuálně platných hygienických opatření,“ doplnil pořadatel.

K obdobným krokům přistoupili i pořadatelé festivalu Rock for People, který se v menší podobě pod názvem Rock for People Hope koná v Hradci Králové 13. až 14. srpna. Dvoudenní akci pořadatelé označují za „odlehčenou verzi“ festivalu Rock for People. Program, který naplní zahraniční i domácí interpreti, se bude konat v areálu Festivalparku na třech pódiích. Mezi vystupujícími bude vítěz mezinárodní písňové soutěže Eurovize, italská rocková skupina Maneskin.

„Slovo Hope, naděje, v názvu festivalu není náhodné. Vyjadřuje naději, že se kulturní život brzy vrátí do normálu a vyčerpávající období pandemie pomalu skončí. Rock for People Hope je opatrnou oslavou s omezenou kapacitou. Držitelům vstupenek je garantováno stoprocentní vrácení peněz v případě zrušení akce,“ uvedla za pořadatele Anna Mašátová. To garantují i ostatní pořadatelé.

Na Rock for People se v srpnu podle informací pořadatelů po několika letech vrátí švédská skupina The Hives, hardcorová formace Imminence, německá indie rocková parta Leoniden, marseilleský metalcore Landmvrks a australské elektro-industriální duo Skynd. Z Francie přijedou také rockeři Halflives.

Tuzemskou hudbu mají reprezentovat indie rockeři I Love You Honey Bunny, rokenrol v podání Deaf Heart, elektro-popoví Domi, post-hardcore v podání Brando’s Eyes. Festival se na bývalém vojenském letišti v Hradci Králové koná od roku 2007, kdy ho tam z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Zde však festivalová tradice v menší podobě pokračuje a letos se uskuteční akce Brod 1995.

Festival Brod 1995 se uskuteční 21. srpna. Pořadatelé nabídnou například Tři sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem, český hip hop v podání PSH či kapelu Vypsaná fixa. Speciálním hostem festivalu bude zpěvačka Marie Rottrová. „Zpěvačku přezdívanou Lady Soul, která na podzim oslaví osmdesátku, doprovodí Bigband Septet Plus Orchestra,“ uvedla za pořadatele Silvie Marková.

Své zmenšené verze festivalů představil i organizátor akcí Metronome Prague a United Islands of Prague David Gaydečka. Subtilnější verzi festivalu s názvem Metronome Prague Warm Up bude 11. září na pražském Výstavišti dominovat britská skupina Morcheeba. Její koncert bude součástí hudební akce , která se uskuteční ve dnech 10. až 12. září.

Třídenní program se sloganem Musíme to nažhavit! bude podle Gaydečky předzvěstí festivalu Metronome Prague, který je kvůli pandemii přesunutý na 23. až 26. června příštího roku.

„Již o víkendu 25. a 26. června zveme návštěvníky na United Islands of Prague. Akce bude unikátní, neboť z důvodu výpadku turismu se uvolnilo pražské centrum a vracíme se na původní ostrovy a na Vltavu mezi Karlovým a Jiráskovým mostem. Pak pořádáme spolu s legendou českého rocku Michalem Prokopem malý festival s velkým programem Krásný ztráty live na statku Všetice. To bude jeden z těch komorních zážitků, které se nemusejí po úplném rozvolnění jen tak opakovat,“ doplnil Gaydečka.

Ve zmenšené verzi se odehraje i svátek nejtvrdší metalové hudby Brutal Assault. Náhradní menší festival, pro letošek nazvaný Josefstadt, se uskuteční ve dnech 12. až 14. srpna na obvyklém místě v tereziánské pevnosti Josefov u Jaroměře. Oproti loňské koronavirové verzi se letošní přehlídka rozroste na padesátku skupin. Po první dávce účinkujících, která přinesla mimo jiné Destruction, Igorrr nebo domácí Debustrol, pořadatelé postupně představují další vystupující.

„Nějaké festivalové léto, byť omezené, letos určitě bude. Poslední měsíc byl hodně intenzivní. Spousta organizátorů koncertů rychle reagovala na měnící se situaci. Budou se ale samozřejmě konat spíše menší akce, protože většina zaoceánských hvězd nemůže přijet. Proto mají problémy hlavně velké festivaly. Jinak je sektor nadále poznamenaný tím, že nevíme, co bude na podzim,“ shrnul situaci festivalů v nadcházejícím létě Přemysl Štěpánek, manažer hudebního vydavatelství Indies Scope.

Za jakých podmínek se mohou konat hudební festivaly

Vláda 14. června rozhodla, že se od 1. července zvýší maximální počet účastníků na kulturních akcích na pět tisíc venku, částečně budou i na stání. A to bez omezení kapacity venkovního prostoru. Uvnitř budou moci být akce pro dva tisíce návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně ze tří čtvrtin. Podle aktuálních opatření se budou moci lidé při vstupu na festivaly prokázat jakýmkoli negativním testem nebo čestným prohlášením, potvrzením o prodělané nemoci či potvrzením o ukončeném očkování nejméně čtrnáct dní starém.