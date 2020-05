Cermaque se s albem Lament vrací ke kritické notě - recenze | E15.cz

Lament tematicky navazuje na album Neboj z roku 2017, také plné kritických textů vůči extremismu, nenávisti a xenofobii i pocitů samoty. To ale i díky svému názvu přece jen neslo pozitivní vzkaz.

Nové album je ještě kritičtější a kvůli značnému využívání odsekávaného rapového zpěvu a elektronických nástrojů působí mnohem agresivněji a znechuceněji než Neboj. A tomu odpovídá i název novinky.

„Tohle je lament za všechno, co chceme, ale neděláme. Tohle není žaloba, ale žalozpěv,“ prohlašuje hlavní protagonista alba hned v první, titulní písni.

Ale stejně jako na albu Neboj stojí za to se do čtrnácti krátkých, tříminutových písní zaposlouchat. Už jen proto, že si Cermaque na ambiciózní projekt pozval téměř čtyři desítky hudebníků a producentů jako Jana Kratochvíla ze skupiny Dva, kapelu Květy, Ondřeje Slavíka ze Zrní či Ladislava „Elshishe“ Šišku z Budoáru staré dámy.

Ukázka z alba Lament:

Přestože se téměř na každé písni podílel jiný producent, pod dohledem toho hlavního Ondřeje Ježka mají jednotnou tvář, občas připomínající spíše delší, patřičně rozhněvaný, či naopak zklamaný monolog, občas přerušený pauzou mezi písněmi.

V textech se vznáší jedna vlna vzteku, soucitu, údivu, pocitu odcizení, srážek s nenávistí či s příliš zdigitalizovaným světem za druhou, přičemž se mezi nimi často najdou trefná přirovnání či postřehy.

Ty opět prokazují, že Cermaque neboli Jakub Čermák, syn tuzemské alternativní legendy Miroslava Waneka z Už jsme doma, se dokáže stručně a jasně vyjádřit i ke složitým tématům, a to bez nějakého bolestínství či ublíženosti.

Beatník Allen Ginsberg kdysi napsal slavnou poemu Kvílení rovněž plnou zloby a znechucení z okolního světa. Proslavil se jí, ale jestli něco změnil, těžko říct. Ani Cermaqův Lament nejspíše nic nezmění, ale holt popisovat svět kolem sebe co nejpřesněji je úděl mnohých umělců.

Třiatřicetiletý Cermaque – ostatně autor i pěti básnických sbírek – se o to usilovně snaží. Také proto bude mít tahle deska cenu i za deset let, aby si i kvůli ní člověk připomněl, v čem to dnes žije.

Cermaque: Lament

Vydal: Indies Scope

Délka: 45 minut

Hodnocení: 70 %