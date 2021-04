Godzilla vs. Kong | Recenze: Film je přehlídkou efektů a tuposti | E15.cz

Dohoda mezi hollywoodským studiem Warner Bros. a americkou VOD službou HBO Max, která umožní přístup k letošním novým blockbusterům studia na měsíc nejen v kině, ale i na internetu, vyvolala velké vášně. Zda se tento model finančně vyplatí, nyní ve vybraných zemích testuje Godzilla vs. Kong, velkoakce, v níž se střetávají dva titáni popcornové zábavy.

Novinka se zařadila jako čtvrtý příspěvek do MonsterVerse série, kterou v roce 2014 zahájil další remake Godzilly a do níž patří i Kong: Ostrov lebek a Godzilla II Král monster. Z posledního titulu do nového filmu přešly tři postavy včetně hvězdy seriálu Stranger Things Millie Bobby Brownové. Její příběhová linie, v níž se spolu s kamarádem a informátorem z obří zlé korporace snaží zastavit Mechagodzillu, vyniká jako ta nejotravnější, nejhůře zahraná a nejhloupěji napsaná.

Od filmu s lakonickým názvem Godzilla vs. Kong by asi málokdo čekal víc než akční zábavu. Jenže jak ukázaly už předchozí díly MonsterVerse, tvůrci nových dobrodružství slavných příšer, které svět popkultury obývají už od třicátých, resp. padesátých let, si ani na akční zábavě nedávají moc záležet. S výjimkou Garetha Edwardse, který v Godzille z roku 2014 dokázal vymyslet vzrušující akční scény.

Novinka, jež bude v Česku legálně dostupná, až se otevřou kina, nabízí dvě velkolepé bitky mezi digitálně stvořenými titulními hrdiny. Jednu po čtyřiceti minutách, druhou na konci, v níž Kong dává Godzille pěstí a Mechagodzilla ho vzápětí kope kolenem do žaludku. Mezi nimi ale divák musí přečkat spoustu vaty – scény s lidmi, kteří se opět chovají tak tupě, že jejich osudy nevzbuzují jakýkoliv zájem.

Hollywood znovu ukázal, kam až vede strach riskovat. Scénář Godzilla vs. Kong vylouhoval mnoho úspěšných vzorů od Julesa Verna přes Avatar po Jurský svět do odvaru bez vlastní chuti. Výsledek je řvavý, velký a krásně barevný, ale chybí mu nadhled, důvěra v diváka, a nakonec i víc prostoru pro Godzillu a King Konga.

Podívejte se na trailer k filmu:

Godzilla vs. Kong

(akce, USA 2021, 113 min.)

Režie: Adam Wingard

Scénář: Eric Pearson, Max Borenstein

Hrají: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brownová, Rebecca Hallová, Kaylee Hottleová

Hodnocení: 40 %