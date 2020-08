Tenet recenze: Film přehlcuje smysly i mozek, chybí mu však srdce | E15.cz

Letošní filmová sezona se zatím musela obejít bez blockbusterů, velkorozpočtové akce producenti do polozavřených světových kin radši nepustili. Na novinku Christophera Nolana Tenet, která se jako jediná z amerických velkofilmů držela své letní premiéry, se tak čekalo o to nedočkavěji. Měsíc po původním datu premiéry a jen ve vybraných zemích včetně Česka do kin konečně dorazila, aby do kinosálů nahnala lidi hladové po dechberoucí akci.