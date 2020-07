Zaorálek ke Colours of Ostrava: Na poslední chvíli se už nic rušit nebude | E15.cz

Česko je v povolování kulturních akcí daleko liberálnější než okolní země, tvrdí Zaorálek. Dává příklad Německa, které ale zároveň na pomoc kultuře poskytuje mnohonásobně víc peněz. Podle Zaorálka je to i pro to, že to tam jde prostě jednodušeji. Problém Česka je ve fungování státu, který neumí peníze rozdělit, ale i v lidech, kteří by mohli podvádět. Lidé, kteří pomoc chtějí, musí státu svou nouzi prokazovat, což celou věc komplikuje. Podle Zaorálka to ale v Česku jinak nejde.

S výrazným rozvolněním opatření, třeba povolením akcí nad tisíc osob, se v dohledné době počítat nedá. Zaorálek ale slibuje, že už se nebude opakovat situace z Moravskoslezkého kraje, kde se zavedla přísná omezení z hodiny na hodinu.