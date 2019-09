To Kapitola 2: Hororové vtipkování s klaunem | E15.cz

Zfilmovaná druhá kapitola Kingova slavného hororu It neboli To slibuje, že diváky v kinech znovu pořádně postraší krvelačným klaunem Pennywisem. Potíž je v tom, že pojem „znovu“ není úplně namístě.

Režisér Andy Muschietti sice ukazuje, že s Kingovou látkou umí solidně pracovat, a to nejen pomocí laciných lekacích scén či excelentního trikového vyobrazení hororových stvůr. Avšak tvrdit o nové, a vlastně i té předchozí kapitole, že jde o děsivý horor, na který si ve své propagaci hraje, je daleko od pravdy.

Pokračování To se neumí pořádně rozhodnout, zda je více dobrodružstvím plným vtipných hlášek nebo napínavým, místy až nechutným hororem. Oba faktory se často prolínají v tu možná nejméně vhodnou dobu, a to i kvůli jedné z postav – brýlatému Richiemu, který je v dospělosti stand-up komikem a humor používá jako formu obrany před strachem.

Navázat na původní letní děsivé dobrodružství s dospělými herci není zrovna lehký úkol, a divák tak bude občas přemýšlet, pro koho film je. Zatímco minule skvěle fungovala nostalgie dětství v osmdesátých letech, nyní je nesoulad dětského děsivého dobrodružství s dospělými protagonisty daleko více vidět.

Druhým problémem děsivého klauna je samotná délka filmu – 165 minut. První půlka je silně věnovaná vzpomínkám na to, co se hrdinům před 27 lety vlastně přesně stalo, a částečně tak není nutné předtím vidět první kapitolu, kratší stopáž by však filmu slušela více.

I přes tyto nesrovnalosti lze říci, že druhá kapitola je zatím jedním z lepších filmů letošní kinoprodukce. Skvěle vybraní herci, kteří si jsou i po zestárnutí velmi podobní, zábavný humor, hutná atmosféra a precizně odvyprávěný děj – to jsou hlavní plusy snímku.

Jeho ozdobou pak jsou scény s klaunem Pennywisem v podání mladého Billa Skarsgårda a několik scén se samotným Stephenem Kingem, který se na tvorbě filmu tentokráte rovnou podílel.

To, kapitola 2 není čistokrevný horor, jako byl například skvělý Insidious či V zajetí démonů, ale lehčí hororová podívaná, kterou lze pustit komukoliv, kdo se nebojí občas v sedačce kina z úleku povyskočit. Jde o sladkou tečku za uplynuvším létem, kterou se vyplatí navštívit, zejména pokud diváka bavila první kapitola.

Autor je spolupracovnikem redakce

To: Kapitola 2

(horor, USA, 165 minut)

Režie: Andy Muschietti

Hrají: James McAvoy, Jessica Chastainová,

Bill Skarsgård, Bill Hader

Hodnocení: 70 %