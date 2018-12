Recenze Ivy Přivřelové: Pohádka Čertí brko hřeší nedotažeností svých nápadů | E15.cz

Pokud existuje na naší politické scéně člověk, který prokázal naprostou absenci vlastnosti zvané „čest“, je to Andrej Babiš. Přesto je veřejnost nastavená tak, že bezectný útok i na bezectného agenta komunistického Gestapa vnímá jako tak nefér krok, že je při něm třeba stát na straně napadeného. Takže by to aktivističtí protibabišovští novináři fakt neměli přehánět, než Andrejovi vyfaulují ústavní většinu.