RECENZE: Krajina ve stínu je chmurnou kroniku válečných i poválečných běsů | E15.cz

Ukázat, jak se přes malého člověka valí velké dějiny, je stále filmařsky vděčné a společensky potřebné. Nový český film Krajina ve stínu se soustředí na obyvatele jedné pohraniční vesnice, inspirované skutečným osudem jihočeské obce Tušť. Příběh začíná na křtu v roce 1938, kde se sejdou všichni sousedé. Končí kapitolou z padesátých let, kdy by už podobné setkání nebylo možné – nejen proto, že někteří z obyvatel už v té době nejsou naživu.

Chmurnou kroniku válečných i poválečných běsů měl původně točit Zdeněk Jiráský (Poupata), po jeho odchodu z projektu se režie chopil Bohdan Sláma. První film podle cizího scénáře a s historickou zápletkou, do kterého se autor převážně sociálních dramat, jako Divoké včely či Štěstí, pustil, díky němu získal výrazný audiovizuální punc. Slámům dvorní kameraman Diviš Marek události snímá pomocí dlouhých, hypnoticky pomalých záběrů, jejichž hrozivost zvýrazňuje minimalistická hudba Jakuba Kudláče.

Kolektivní hrdina ovšem tvůrcům vybledl do zástupců různých typů, které se v průběhu let nemění, jen podle okolností zvýrazňují nějakou svou vlastnost. Všechny herecké výkony jsou k tomu dále potlačeny příliš slyšitelnými postsynchrony, vnášejícími do filmu nepatřičný pocit umělosti, jako bychom vše sledovali za skleněnou stěnou. Týká se to i Magdalény Borové v roli ženy, s níž by měl divák nejvíce prožívat tragédii lidských dějin. Dvě postavy s největším potenciálem, naivní odbojář přiženěný do židovské rodiny Csongora Kassaie a pomstychtivý místní otloukánek Jiřího Černého, postrádají prostor rozvinout svůj dramatický oblouk.

Krajina ve stínu tak nabízí pásmo za sebe poskládaných výjevů připomínajících, že sobeckost a krutost se neomezuje na jednu národnost či politické vyznání. Takový přístup k válečným událostem byl nový v šedesátých letech, i proto Slámův film obsahově nepřekvapí. Jeho tragika podpořená audiovizuálním zpracováním má svou sílu. Na to, aby novinka plně zasáhla jako nadčasové a varovné drama o selhání empatie a lidskosti, ale Krajina nedokázala plně ožít.

Krajina ve stínu (drama, Česko, 2020, 135 min.)

Režie: Bohdan Sláma

Scénář: Ivan Arsenjev

Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer,

Csongor Kassai, Petra Špalková

Hodnocení: 60 %