Recenze: Lucie, kapela s nezničitelnou DNA | E15.cz

Když před pěti lety oznámila léta rozhádaná ikona tuzemských rockových devadesátých let Lucie návrat na koncertní pódia, málokoho to nechalo lhostejným. Ale k opravdovému comebacku něco chybělo. Ano, nové autorské studiové album, které by dokázalo, že nejde jen o komerční recyklaci starých a nesmazatelných hitů prvního porevolučního desetiletí.

Ani na první tiskovce k návratu se o novém albu nemluvilo. Nakonec s ním Lucie přece jen přišla. A obavy, že celý ten koncertní – jinak velmi povedený – humbuk má za cíl jen vylepšit konta rockerů, kterým přibývají léta a výdaje, rozprášila zcela nekompromisním způsobem.

Dá se to říci o více kapelách, ale pro Lucii to platí dvojnásob – má v sobě jistou DNA, která funguje i po letech sporů a letité, dvanáctileté pauze. Lucie byla nejsilnější v prvotních dobách těsně po revoluci, kdy do toho svobodně třískala jako každý toho věku a doby hlava nehlava. Mnozí si i díky tomu sametovou revoluci spojovali mimo jiné s jejím „Už se nechcem nikdy vracet, tam kde nám bylo mizerně“, případně „Sex je náš“. Kdo by to nebral, že.

A po těch letech pauzy je to slyšet znovu. Čtveřice Koller-Kodym-Dvořák-PBCH dokázala složit třináct nových písní bez jakékoliv snahy zapojit dříve nevydané skladby, kterých bezpochyby není málo, a beze snahy vypočitatelně se zapojit do nějakého nového hudebního a zvukového trendu, jako byly v minulosti podivné experimenty typu Kengi.

Znovu má drajv jako za mlada, což je slyšet v písních Burning Man, Sex 3 nebo Fénixovy slzy. Zároveň přibyly hloubavé texty, v nichž už přece jen rezonují zkušenosti více než pěti desítek let jejich života, jako v ryze vážných skladbách Já jsem pan Petr Monk, Já to nemám spočítaný nebo titulní EvoLucie.

Nemálo písní Lucie bylo samozřejmě o vztazích. David Koller je jako vždy spíše zamyšlen jako v jedné z nejsilnějších skladeb celého alba ve zcela civilním, prostém a uvěřitelném refrénu „Jsi nejlepší, kterou znám“. I dlouho pubertální pokusy Roberta Kodyma už nejsou až tak prvoplánovité – v písni Než tě rozkradou se to daří, u skladby Slečna do nekonečna to už tak zase nevypadá.

Nejvíce sympatické na celém albu je ovšem absence jakéhokoliv pozérství, machrování a umělé snahy ukázat: Tak hele, tady nás máte. EvoLucie je jedno z nejlepších alb, které kapela vydala. Doufejme jen, že se zase nerozhádají a svou DNA vloží ještě do dalších disků.

Lucie: EvoLucie

Vydal: BrainZone

Délka: 48 minut

Hodnocení: 90 %