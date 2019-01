Recenze: Složka 64 aneb Poslední případ oddělení Q | E15.cz

V kině je bylo možné potkat už několikrát. Asociální, osamělý, charizmatický detektiv, který následuje vlastní pravidla, a jeho sympatický a normální asistent.

Dánské verze těchto typů pracují v oddělení Q, kde vyšetřují dávné případy. Na plátnech Carl a Assad rozluštili od roku 2013 už tři. Týranou Ženu v kleci, bohaté arogantní Zabijáky a Vzkaz v lahvi od unesených dětí věřících rodin, a to pod vedením nejschopnějšího z najatých režisérů pro adaptace detektivních bestsellerů Hanse Pettera Mollanda.

Každý případ byl zajímavější než ten předchozí – až na nynější, prý už poslední Složku 64. Nový divácký hit dánských kin, který dostal na starost někdejší vítěz Zlaté kamery z Cannes Christoffer Boe, totiž doplácí na největší slabinu série – logicky odbyté konce připomínající béčkovou americkou krimi.

Oddělení Q přitom vychází z tradice úspěšného skandinávského noiru a opět poodkrývá zapáchající mrtvoly společenských hříchů. Kromě současné linky, v níž probourání stěny v kodaňském bytě přinese hrůzný nález tří naaranžovaných koster, sledujeme i hrozivý příběh mladé dívky, pro svůj nevhodný vztah s bratrancem proti své vůli zavřené do pochybné polepšovny OPĚT SPOLU. Fiktivní Carl (Nikolaj Lie Kaas) a Assad (Fares Fares) znovu dělají, co jim jde nejlépe – vyšetřují a hádají se. na ostrově Sprogø. Dotyčná instituce opravdu existovala, stejně jako fašistická praxe lékařů určit, kdo má právo na reprodukci.

Detektivka podle knihy Jussiho Adler-Olsena ovšem zloduchy kromě odsouzeníhodné ideologie obtěžkává ještě dalšími úchylkami a modeluje blíž ke karikatuře. Ti hodní naopak mohou v klidu jednat podle vlastních zákonů. Hlavně díky nim Carlovi dojde, co pro něj znamená jeho kolega Assad, tedy hned poté, co opojený blínem se zbraní v ruce zlikviduje ty, co si to zaslouží – nejen proto, že padouši místo akce radši řeční a vysvětlují své ďábelské plány.

Složka 64 kromě dávkování informací, které nový režisér neinscenuje extra napínavě, opět přitahuje svou hlavní dvojicí v suverénním podání oblíbených herců Farese Farese a Nikolaje Lie Kaase a jejich frustrovaným přátelstvím.

Autorka je spolupracovnicí redakce

Složka 64 (krimi, Dánsko/Německo, 100 minut) Režie: Christoffer Boe Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidtová, Nicolas Bro Hodnocení: 50%