Sommerová ve svém dokumentu vzdala lehkou poctu Jiřímu Suchému | E15.cz

Jiří Suchý patří mezi nejznámější a nejaktivnější současné české umělce. Olga Sommerová je zase proslulá dokumentaristka, která se poslední dobou zaměřuje na portréty osobností, jež obdivuje. Od roku 2012 ukázala v kinech trilogii o významných ženách, které ustály dějiny dvacátého století (Věra Čáslavská, Marta Kubišová a Soňa Červená). Novinka Jiří Suchý – Lehce s životem se prát do téhle řady zapadá, i přes změnu pohlaví protagonisty.

Také tento dokument zobrazuje vybranou osobnost s úctou, obdivem, ne zcela objevně a formálně standardně. Suchého bohatý život tu je povšechně nahlížen podle toho, co všechno zvládl zažít a přežít s humorem – ne náhodou podtitul snímku tvoří verš z jeho písně Jonáš a Tingltangl. Zároveň jsou tak reakce na všechny životní rány – smrt jeho dítěte, úmrtí Jiřího Šlitra, smrt Suchého ženy či časté ohrožení divadla Semafor totalitní mocí – ztlumeny decentním odstupem, který mnoho neprozradí. Sommerová raději, než aby odhalila něco nového, připravila poctu známé image. O tom, že to u publika funguje, svědčí Cena diváků z letošního karlovarského festivalu, kde Jiří Suchý na poslední chvíli překvapivě předběhl dokument Heleny Třeštíkové o jiné české kulturní ikoně: Forman vs. Forman.

Natočit o Suchém pozitivní film není těžkým úkolem, obtížnější muselo být jeho různorodou činnost aspoň trochu uspořádat. Nový snímek složený z archivů a nových rozhovorů ovšem není dokonale přehledný. Data si však divák může doma doplnit na Wikipedii. Film umí zachytit mimořádnou vitalitu brzy osmaosmdesátiletého divadelníka, skladatele, textaře, zpěváka, herce a básníka i jeho postoj k životu. A také připomíná, jak dobré jsou jeho písně, které tu samozřejmě tvoří jeho životní soundtrack.

Medailonku o Suchém by přesto stačila i televize – vzhledem k obecnosti historek, vzpomínek a anekdot, z nichž se skládá většina obsahu, se jeho stopáž jeví poněkud zdlouhavá. I klasická formální stránka filmu odpovídá víceméně ambiciózní televizní tvorbě. Novinka se hodí také spíše pro starší české publikum, které už má Suchého rádo a něco málo ví o něm i o době, kterou mu pomáhal vydržet.