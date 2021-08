Komiksy mohou po desítkách let od vydání vynést až miliony | E15.cz

Láska ke komiksům se může jejich příznivcům bohatě vyplatit i finan­čně. Hodnota starých komiksů pořizovaných kdysi v zahraničí za pár pencí či centů se během desítek let u těch nejznámějších superhrdinů vyšplahala na tisíce až desítky tisíc eur, výjimečně i miliony. V Česku patří k nejcennějším kusům archivní vydání nejen Supermana a dalších, ale především kultovního Čtyřlístku, kdy se cena nejstarších sešitů pohybuje v pětimístných sumách.

Britský portál money.co.uk kvůli neutuchajícímu zájmu příznivců kreslených borců proto nyní sestavil žebříček deseti komiksových hrdinů podle průměrné ceny za výtisk, sledoval však i nejvyšší cenu za jeden exemplář. Žebříček založil na srovnání dvou tisícovek výtisků prodávaných přes internetovou aukční síň e-Bay do začátku srpna letošního roku.

První místo, co se týče průměrné ceny, obsadil Spider Man, následován X-Meny, Batmanem, Wolverinem a Neuvěřitelným Hulkem. V kategorii jednotlivin s přehledem k začátku srpna letošního roku vedl Superman a Batman, kdy se našli zájemci, kteří za výtisk byli ochotni zaplatit téměř tři mi­liony eur.

„Je mnoho důvodů, proč jsou lidé fascinováni komiksy – kvůli výtvarné stránce, příběhům, možnosti uniknout od reality i emocím. Komiksy nenesou jen odkaz fiktivních postav, ale v čase stoupá i hodnota vydání,“ míní expert na osobní finance portálu money.co.uk James Andrews.

„Nejen komiksové knihy přinášejí vyšší hodnotu než kdykoli dříve, ale i Marvel Cinematic Universe je jednou z nejvýdělečnějších filmových franšíz všech dob – a nejsou patrny známky útlumu,“ dodal.

Sice nižší, ale pro majitele stále zajímavé ceny registrují na tuzemském prodejním portálu Aukro. Mezi nejdráže prodanými položkami na Aukru zpravidla figurují komplety či sbírky. „Rekordním prodejem v jedné aukci byla letos v červenci sbírka Čtyřlístků za 120 200 korun,“ říká expert na oblasti starožitnictví, sběratelství a umění v Aukru Pavel Krejčíř.

„Když se podíváme na prodeje jednotlivých sešitů, zatím je zcela dominantním komiksem na Aukru Čtyřlístek. První číslo z roku 1969 se prodalo v posledních dvou letech hned sedmkrát za více než 40 tisíc,“ podotkl. Čtyřlístek s pořadovým číslem 2 a podtitulem Mezi piráty se pak letos prodal za 35 200 korun. „Zajímavou položkou je také prodej komiksového sborníku AARGH číslo 1. Ten se prodal za 19 999 korun, druhé číslo pak za 18 700 ko­run,“ poznamenal.

Komiks tak začíná na Aukru narůstat na oblíbenosti. Podle údajů firmy se v roce 2018 prodaly komiksy za 4,9 milio­nu, předloni za 7,5 milionu a loni za 12,2 milionu. „Letos jsme už nyní na 12 milionech. Stejně tak vzrůstá i průměrná cena, která byla 280 korun v roce 2018 a letos je zatím na 510 korunách,“ dodal.

Mladší generace ale nemusí smutnit – nové komiksy se stále prodávají a třeba i jejich cena časem poroste. „Zájem o komiksy stoupá,“ míní šéfredaktor největšího tuzemského komiksového vydavatelství Crew Jiří Pavlovský.

„Jsou u nás tituly, které se pohybují v částkách tisíců, ale to není tak úplně naše parketa, spíše se držíme nižších cen, a to i u titulů, které mají několik set stránek. A přijde mi, že nám to funguje,“ podotkl.