Borderlands3: Zdařilý návrat chaosu | E15.cz

První díl Borderlands už před deseti roky vytvořil zcela nový a postupem času silně poptávaný žánr akčních stříleček s možností plnit příběhové mise s přáteli (nebo sám) a přitom sbírat přehršel herních předmětů – hlavně zbraní. Navíc přinesl originální a silně bláznivý humor a hlavně typický komiksový vizuál s výraznými konturami. To vše v trojce je, navíc opět obaleno poměrně komplexním pokračováním rozběhlého příběhu se čtyřmi novými Vault Huntery – lovci pokladů. Ti navíc mají zase o něco komplexnější možnosti výběru mezi dovednostmi, s jejichž pomocí mohou likvidovat davy nepřátel.

A přibylo i něco nového: výlet za hranice samotné Pandory. Jak naznačil cliffhanger z konce posledního dílu, tajemné trezory s mocnými artefakty prastarých Eridianů se nenacházejí jen na Pandoře, ale i na jiných planetách. Poprvé tak dojde na meziplanetární cestování, které hned na začátku pěkně opepří pomatený maskot celé série – robot Clatrap. Borderlands 3 nejvíce zdobí vtip, nadsázka, ztřeštěné dialogy a pořádná dávka potrhlosti neherních postav. Hned za tím kráčí extrémně široká nabídka zbraní, jejichž variací vzhledů, funkcí a efektů je podle tvůrců až miliarda. A ano, nechybějí ani takové potrhlosti jako chodící kulomet či mluvící raketomet.

Překvapením pak jsou i celkem sympatická dvojčata Troy a Tyreen Calypsovi, kteří neměli lehký úkol, když nastoupili do role hlavních antagonistů hry po fenomenálním Handsome Jackovi z předchozích dílů. Jejich snaha vyplnit „zlounské“ vakuum po smrti Jacka svým vlastním kultem je věrohodná, logická, a hlavně má skvělé PR! Z grafické stránky hře nelze nic vytknout – sázka na konturovanou jistotu vypadá ve 4K velmi pěkně, hra běží stabilně a vyhledávání přátel pro hru on-line je stále stejně jednoduché, jako bylo dříve.

Gearbox v Borderlands 3 hráčům naservíroval to, o čem věděl, že se čeká, a co bylo dlouhými roky ozkoušeno a prověřeno. Toho nečekaného do hry možná přibylo poskrovnu, ale chybou to rozhodně není. Díky čtveřici lovců pokladů a dvěma novým herním módům pak lze beze strachu prohlásit, že hra nabídne klidně stovky hodin zábavy. Jako díly předchozí.

Borderlands 3

Vývojář: Gearbox Software

Vydavatel: 2K Games

Platformy: Google Stadia Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

Hodnocení: 90% (po 20 hodinách na PC)

Podívejte se na trailer ke hře Borderlands 3: