Zemřel herec a dabér Petr Oliva, bylo mu 75 let | E15.cz

Ve věku 75 let zemřel herec a dabér Petr Oliva. Na svých facebookových stránkách to uvedlo Divadlo Radka Brzobohatého, kde hrál Oliva v několika inscenacích. Serveru Blesk.cz informaci potvrdila hercova dcera. Oliva v dabingu propůjčil hlas například Pierru Richardovi, Robertu Redfordovi, Paolu Villaggimu či Bodiemu z britského seriálu Profesionálové.

"Tato zpráva nás velice zasáhla. Petře, budeme vždy vzpomínat s láskou. Nikdy nám nepřestanete chybět!" uvedlo divadlo.

Petr Oliva, který by 14. února oslavil 76. narozeniny, debutoval po absolutoriu pražské DAMU ve filmu Atentát v roce 1964. Poté ho diváci mohli vidět v komedii Půlnoční kolona či historických snímcích Čas lásky a naděje a Záchvěv strachu.

Více pracoval ale v televizi, hrál v mnoha televizních inscenacích, známý je především ze seriálů Třicet případů majora Zemana, Okres na severu či Sanitka. Hrál také v Pojišťovně štěstí a v Ordinaci v růžové zahradě 2.

Do prvního divadelního angažmá nastoupil do Divadla Jaroslava Průchy v Kladně, poté na dvacet let zakotvil v pražském Divadle E. F. Buriana, kde vynikl například ve hrách Peer Gynt, Král Lear, Rváč nebo Žebrácká opera. V poslední době vystupoval v Divadle Radka Brzobohatého, Divadle Blaník nebo Společnosti J. Jurištové. V Redutě si pak vyzkoušel i divadelní režii v inscenacích Divadelní román a Domácí představení. V roce 1997 založil Pražské (ne)závislé divadlo, které ovšem nemělo dlouhého trvání.