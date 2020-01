Terry Jones ze skupiny Monty Python zemřel | E15.cz

Režisér, herec, scenárista a spisovatel Terry Jones, který zemřel v 77 letech, byl jednou z tváří dnes již kultovní britské komediální skupiny Monty Python. Ve skečích, které vznikaly mezi roky 1969 a 1974, se uplatnil mimo jiné jako neodolatelný představitel většiny ženských rolí. Vystudovaný historik z Oxfordu měl lví podíl na absurdním humoru a sledu těchto skečů. Jeho skonem přichází skupina o druhého člena, po smrti Grahama Chapmana v roce 1989. Kromě hraní se Jones věnoval i režii. S americkým výtvarníkem Terrym Gilliamem stál za parodií na legendy o králi Artušovi - Monty Python a Svatý grál (1975), spolu natočili i Monty Pythonův smysl života (1983). S Michaelem Palinem, dalším kolegou z Monty Pythonů, se potkali už za studií historie na Oxfordu a napsali spolu několik úspěšných britských komediálních programů, mimo jiné seriál Neskutečné historky. Sám Jones režíroval nejen montypythonovský Život Briana (1979), ale i pohádkový film Žabákova dobrodružství (1996). V roce 2015 přišlo do kin zhruba dvě dekády chystané komediální sci-fi Absolutely Anything. Vedle toho se Jones věnoval i historii, kterou vystudoval. Rodák z Walesu (narozen 1. února 1942) o sobě tvrdil, že je odborníkem na středověk a naopak renesanci nenávidí a "udělal by cokoliv, aby jí ublížil". Napsal také několik knih pro dospělé i dětské čtenáře. Jones rovněž několikrát - a to pracovně i soukromě - navštívil Českou republiku, kterou si oblíbil i díky pivu. V roce 2016 ale Jonesovy fanoušky nepříjemně překvapila zpráva o tom, že slavný komik trpí závažnou formou demence, která se projevuje mimo jiné vážnou poruchou řeči. Produkce britské komediální skupiny Monty Python, která je plná absurdního humoru a nadsázky, znamenala svého času radikální průlom v televizní zábavě. Její pásma skečů, gagů a parodií Monty Pythonův létající cirkus se dodnes vysílají v televizích všech kontinentů a rodí se stále nové generace jejich příznivců. Skupinu tvořilo pět anglických "bláznivých" intelektuálů - kromě Jonese a Palina to byli Graham Chapman, John Cleese a Eric Idle. Všichni byli univerzitně vzdělaní a měli diplom buď z Oxfordu nebo z Cambridge. Doplňoval je Američan Terry Gilliam, autor animovaných sekvencí seriálu. Hlavní pythonovskou myšlenkou bylo "vymyslet show, u které nikdy nebudete vědět, co přijde v následující minutě". Po smrti Grahama Chapmana na rakovinu v roce 1989 se skupina prakticky rozpadla. Na pódium se "montypythoni" vrátili v červenci 2014 a v Londýně odehráli deset představení. Na české televizní obrazovky se seriál i filmy dostaly až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Pythonovský humor je v ČR hodně oblíben, o čemž svědčí uvádění pythonovských sérií v televizi i ostře sledované návštěvy jednotlivých Pythonů v Čechách, například Terryho Gilliama, který v Česku natočil film Kletba bratří Grimmů a byl hostem na karlovarském festivalu a na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.