Ledové zámky, ve kterých vyrostou příští vítězové mistrovství. Česko staví hokejové haly

Aby mohl český hokej zase stoupat, potřebuje zázemí odpovídající době. Stadiony, na které chtějí lidé chodit. Poslední skutečně moderní halou, která se v České republice postavila, byla třinecká Werk Arena. Jenže od jejího otevření letos uteče deset let. Od té doby nic. Změna ovšem přichází. Konečně začaly ve větším měřítku mířit peníze do výstavby a oprav zimních stadionů. Staví se v Jihlavě či Opavě. Novou arénu bude brzy mít Brno a velké plány jsou v Pardubicích.

1. Arena Brno

Staré Rondo pro pouhých 7700 diváků potřebám Komety Brno už dávno nestačí. Proto brněnská radnice v září 2023 odstartovala na výstavišti výstavbu moderní multifunkční arény, která bude mít pro hokejové zápasy kapacitu 12 714 diváků. Na koncert by do stejných prostor mohlo dorazit ještě o 600 lidí více. Stavba, jejíž cena se nyní pohybuje kolem tří miliard korun, má být hotová v roce 2026. „Dominantním prvkem jsou skleněné polostrukturální fasády a horizontální lamely z broušeného nerezového zalakovaného plechu, což vhodně doplňuje významné pavilony v okolí,“ píší o podobě arény, která bude druhou největší v zemi, její autoři. Aréna bude rozdělena na část podzemní, kde je umístěna samotná plocha, a šest nadzemních podlaží. Podzemní podlaží řeší jednak parkování, vytváří zázemí pro sportovce a účinkující a v neposlední řadě skladování technického vybavení, jak pro provoz objektu, tak pro jednotlivé akce.

Multifunkční aréna v Brně bude mít pro hokejové zápasy kapacitu 12 714 diváků. Autoři: sdružení kanceláří Arch.Design, s.r.o., a A PLUS a.s.|arenabrno.cz

2. Horácká multifunkční aréna Jihlava

Staví se už také v Jihlavě. Loni tam těžké stroje zdemolovaly legendární Horácký zimní stadion, na kterém získala slavná Dukla mezi roky 1967 až 1991 hned 12 československých mistrovských titulů. Starý zimák musel udělat místo pro výstavbu nové víceúčelové haly, která bude mít pro hokejové zápasy kapacitu 5750 diváků. Na koncerty či podobné akce se do arény vejde dokonce 7450 lidí. Za stavbu plánuje jihlavská radnice utratit necelé dvě miliardy a ráda by nový stadion pro dnes prvoligovou Duklu otevírala v září 2025. „Aréna v Jihlavě bude jiná, je více otevřená a spojená s venkovním prostorem, než to znáte z jiných arén. Z chodníku vidíte až na plochu. Je to spíše obří kulturní dům v centru města,“ říká k projektu David Beke, radní města Jihlava, pověřený vedením celého projektu.

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě bude mít pro hokejové zápasy kapacitu 5750 diváků. Na koncerty či podobné akce se do arény vejde dokonce 7450 lidí. Autoři návrhu: studio Chybik + Kristof Architects & Urban Designers.|jihlava.cz

3. Zimní stadion Opava

Nejdříve se dočkají nového zimního stadionu v Opavě. Jeho oprava za necelých 400 milionů korun začala přesně před rokem a hotovo by mělo být na jaře příštího roku. „Odstraněny budou dodatečně postavené ocelové tribuny a také část restaurace vysunutá do vnitřního prostoru. Na původních betonových stupních tribun zimního stadionu jsou navrženy nové tribuny pro přibližně dva tisíce diváků,“ řekl náměstek primátora Michal Kokošek. Stadion v Opavě se přitom dlouho chlubil tím, že se jednalo o nejstarší „zimák“ sloužící v původní podobě. Stávající stadion byl otevřen v roce 1954, roku 1956 dostal jako třetí v republice střechu. Po opravě bude mít kapacitu dva tisíce diváků. Původně se do něj vešlo přibližně 5500 lidí a největší slávu zažil v roce 1996, kdy se Slezan dostal do extraligy. Momentálně však tamní tým hraje až třetí nejvyšší soutěž.

Zimní stadion v Opavě bude mít po rekonstrukci kapacitu dva tisíce diváků. Autor návrhu: David Wittasek z ateliéru QARTA architektura.|opava-city.cz

4. DD Arena Pardubice

Zatím nejdále je výstavba nové multifunkční arény v Pardubicích. Pro svoje Dynamo ji plánuje postavit majitel klubu Petr Dědek. „Postavíme jednu z nejmodernějších arén v Evropě, která se stane ikonickou stavbou Pardubic reprezentující město, kraj i Českou republiku. Aréna bude sloužit sportu, v první řadě hokeji. Bude místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku. Náš aktuální plán je otevřít arénu v srpnu 2027 a extraligu v ní hrát od sezony 2027/28,“ řekl miliardář z Vrchlabí, podle něhož by hala měla stát zhruba osm miliard korun. Kapacita moderního stánku prý zatím není jasná, ale podle dostupných informací by měla atakovat cifru 20 tisíc, a to by z ní dělalo největší arénu v České republice. Momentálně tým kolem Petra Dědka pracuje na získání stavebního povolení. Pardubice dnes hrají v městské Enteria areně, která pro hokejové utkání nabízí kapacitu 10 194 míst.

DD Arena Pardubice by měla být největší arénou v České republice s kapacitou dosahující 20 tisíc diváků. Autoři návrhu: architektonická kancelář Opočenský Valouch Architekti|hcpce.cz