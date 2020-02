Lidská textilie. Vědci utkali buňky člověka | E15.cz

Biologové mu říkají „lidská textilie“ a věří, že jednou bude používáno chirurgy namísto klasických stehových vláken k urychlení hojení jizev a operačních ran. „Vykazuje unikátní úroveň biokompatibility a reprezentuje zcela novou generaci biologických produktů na bázi tkání,“ píší vědci v časopisu Acta Biomaterialia, který studii publikoval.

Server New Scientist upozornil, že výhodou nového vlákna je to, že nespouští imunitní reakci. Biologové materiál vytvořili z najemno nařezaných proužků kolonií lidských kožních buněk, které poté jako tkalci spředli do vláken. S nimi je pak podle nich možné pracovat jako s těmi klasickými textilními.

Funkčnost nového vlákna zatím prověřili na myších, kterým sešívali tržné rány, a na ovci, které opravili poškozenou arterii. Práce Francouzů navázala na výzkum, který vyprodukoval metodu pěstování a následného srolování plátků biomateriálu tak, aby imitoval umělé krevní řečiště.