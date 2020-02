Koronavirus se rozšířil více, než úřady tvrdí, varují vědci | E15.cz

S plicním onemocněním se v jedenáctimilionovém Wu-chanu podle jejich odhadů potýká nebo v nejbližší době potýkat bude přes 75 tisíc osob. V celé Číně přitom počet nakažených oficiálně dosahuje 17 205 osob, přičemž chorobě podlehlo na 360 lidí.

„Příčinou rozporu mezi údaji je mimo jiné opožděný nástup projevů koronaviru. Podobu oficiálních statistik ovlivňuje čas nutný k potvrzení nákazy u jednotlivých pacientů. Jejich nákazu musejí prokázat laboratoře,“ vysvětluje podle portálu ScienceAlert Gabriel Leung.

Pokud jsou ale výsledky bádání jeho týmu správné, znamenalo by to, že koronavirus je ve skutečnosti méně nebezpečný, než se dosud jeví. Podíl úmrtí na počtu nakažených by se tak snížil pod jedno procento. Pořád by však koronavirus mírou úmrtnosti výrazně převyšoval sezónní chřipku – ta si ve Spojených státech vyžádá životy zhruba 0,13 procenta nemocných.

Hongkongští vědci nicméně varují před podceňováním koronaviru. V této souvislosti upozorňují na rychlost a snadnost jeho šíření. Každá nakažená osoba podle nich mohla přenést onemocnění na další dva a až tři lidi. Akademici dodávají, že rozsah epidemie se zdvojnásobuje každých zhruba šest dní.

Epidemie přiměla čínské úřady k opatřením proti šíření viru, což postihlo i ekonomiku, zejména dopravu, turistiku a obchod.

Nákaza se ale již rozšířila do několika desítek zemí, z Evropy do Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Španělska, Švédska a Finska.