Lineární město dlouhé 170 km, které spojí pobřeží Rudého moře, poušť a hory. Tak si saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán vysnil The Line – město budoucnosti vznikající na severozápadě Saúdské Arábie v rámci projektu Neom. Čím bude The Line unikátní, jaké budí kontroverze a proč dostává ambiciózní plán trhliny?

Co jsou Neom a The Line?

Neom je nově vznikající region v severozápadní části Saúdské Arábie. Název regionu vznikl spojením řecké předpony neo (nový) a arabského slova mustaqbal (budoucnost). Písmenem M ale začíná také jméno korunního prince Muhammada bin Salmána – duchovního otce projektu Neom.

Cílem projektu je vytvořit v Saúdské Arábii region budoucnosti. Moderní oblast, která bude naplno využívat potenciál obnovitelných zdrojů a umělé inteligence. Místo, díky němuž se ekonomika země přeorientuje z těžby ropy na novější průmyslová odvětví. Neom se bude skládat z dalších menších regionů, přičemž základ mají vytvořit:

Oxagon : průmyslové město s přístavem a logistickým centrem,

: průmyslové město s přístavem a logistickým centrem, Sindalah : luxusní ostrovní destinace,

: luxusní ostrovní destinace, Trojena : horské středisko,

: horské středisko, The Line: futuristické město bez ulic a automobilů.

Pozornost přitahuje zejména The Line – město budoucnosti. Jde o hlavní centrum Neomu, jež poslouží jako domov pro většinu místních rezidentů. Návrh zaujme především zamýšleným tvarem města. The Line se má rozkládat na 170 km dlouhém a 200 m širokém pásu, který propojí Rudé moře, poušť a hory.

Vizualizace The Line zcela redefinuje současnou podobu měst. Zvenku by město budoucnosti vypadalo jako horizontálně položený mrakodrap. Vnější zrcadlová fasáda vysoká 500 metrů bude odrážet okolí a město tak dokonale splyne s okolní přírodou.

Průmyslové město Oxagon je součástí projektu Neom|NEOM

Kde se staví Neom a The Line?

Pro projekt Neom vybrala Saúdská Arábie část provincie Tabúk na severozápadě země. Region nabízí nedotčené pláže, korálové útesy, poušť i hory vhodné pro zimní sporty. Oblast se nachází u Rudého moře v sousedství Akabského zálivu, nedaleko Suezského průplavu, kterým prochází zhruba 13 procent světového obchodu. Strategickou polohu umocňuje skutečnost, že 40 procent světa má Neom na dosah maximálně během 6 hodin v letadle.

Mapa - projekt Neom a The Line, Saudská Arábie|Profimedia

Podle prvotních plánů se měla část Neomu rozkládat také v sousedním Jordánsku a Egyptě. Spekulovalo se dokonce o vybudování speciální ekonomické zóny mezi zahrnutými teritorii. Nadnárodní charakter se ale z projektu časem vytratil a v současnosti se počítá jen s územím Saúdské Arábie. Výstavba Neomu je přesto mezinárodní událostí, a to i z technického hlediska – přímo na Arabském poloostrově v současnosti působí zhruba 3 600 pracovníků z více než 80 zemí.

Plánovaná rozloha a počet obyvatel

Neom má vzniknout na zhruba 26 500 km2, tedy na rozloze téměř o velikosti Belgie. Na návštěvníky čeká 468 kilometrů dlouhé pobřeží a 41 ostrovů. Projektanti lákají také na podnebí, které je o něco chladnější než v ostatních místech Arabského poloostrova. Z pohledu rozlohy zaujme hlavně The Line. Město budoucnosti má díky svému specifickému tvaru zabírat pouze 34 km2. Přesto by mělo poskytnout domov až 9 milionům osob. V porovnání s běžnými městy by The Line zabíralo jen 2 procenta plochy. Podobně stavěná města by mohla podle tvůrců pomoci s řešením populační krize.

Město Počet obyvatel Rozloha Praha, Česká republika 1,4 milionu 496 km² Berlín, Německo 3,8 milionu 891 km² Londýn, Spojené království 8,8 milionu 1 572 km² Paříž, Francie 2,1 milionu 105 km² Madrid, Španělsko 3,3 milionu 605 km² Moskva, Rusko 12,5 milionu 2 562 km² The Line, Saúdská Arábie 9 milionů 34 km²

Veškeré občanské vybavení budou mít obyvatelé dostupné pěšky do 5 minut. Napomůže k tomu vertikální vrstvení kanceláří, obchodů, bydlení či zeleně na sebe a možnost bezproblémového pohybu lidí ve třech rozměrech – koncept označovaný jako Zero Gravity Urbanism.

V současnosti v Neomu žijí jen pracovníci s rodinami a obchodní partneři projektu. Počet rezidentů by měl ale v příštích letech narůstat. Neom chce přilákat lidi z celého světa na zajímavé ekonomické příležitosti a moderní, ekologicky udržitelné prostředí. Veškerá energie v oblasti totiž bude produkována z obnovitelných zdrojů. Obyvatelé se nemusí obávat ani znečištění vzduchu z automobilů a dalších dopravních prostředků. V The Line žádná auta jezdit nebudou. Dopravu zajistí vysokorychlostní železnice, která urazí vzdálenost mezi oběma konci města za 20 minut.

V Oxagonu by mohli přibýt noví obyvatelé ještě letos. Horská Trojena přivítá první rezidenty v roce 2026. Ve stejném roce by se mohla zprovoznit i část The Line. Se zmiňovanými 9 miliony obyvatel počítá Neom v roce 2045. Hranici jednoho milionu rezidentů by region mohl překonat v roce 2030.

Stavba megalopole Neom pokračuje|NEOM

Proč staví Saudská Arábie megalopolis?

Hlavní motivací pro výstavbu regionu Neom je transformace saúdské ekonomiky. Ta je v současnosti závislá na ropě, ale představitelé země si uvědomují, že na nerostné bohatství nemohou spoléhat donekonečna. Neom má přinést potřebnou diverzifikaci, přitáhnout zahraniční investice a přispět k rozvinutí dalších ekonomických sektorů, zejména:

moderních technologií,

energetiky a obnovitelných zdrojů,

dopravy a autonomních systémů,

finančních služeb,

turismu.

Kromě diverzifikace ekonomiky hraje důležitou roli také růst saúdské populace. Ještě v roce 2010 žilo v Saúdské Arábii zhruba 29 milionů obyvatel. Loni měla země již o 8 milionů obyvatel více. Predikce OSN předpovídá nárůst obyvatel až na téměř 50 milionů okolo roku 2050, některé odhady slibují ještě rychlejší tempo. Je tedy zřejmé, že současná městská infrastruktura bude časem nedostatečná. Neom uleví zejména Rijádu a Džiddě, nejlidnatějším aglomeracím země.

Ve výčtu důvodů pro výstavbu pouštní megalopole nelze opomenout ani snahy Saúdů o zvýšení svého mezinárodního vlivu a uznání. Země se v posledních letech pokouší vylepšit svoji image například masivními investicemi do fotbalu či golfu. Někteří kritici tyto aktivity označují za sportwashing – vylepšování pověsti prostřednictvím sportu. Investice podle nich slouží k odvracení pozornosti od nedodržování lidských práv nebo postavení žen ve společnosti. V případě Neomu aktivisté často pracují s termínem greenwashing. Poukazují jím na skutečnost, že Saúdové světu představují zelený projekt s obnovitelnými zdroji, zatímco zvyšují produkci ropy a znečištění životního prostředí.

Od kdy se začalo město stavět?

Korunní princ Muhammad bin Salmán představil projekt Neom v rámci Vize 2030 v roce 2017. Návrh futuristického města The Line byl zveřejněn o čtyři roky později. Přestože se vize lineárního města mnohým jevila jako nerealistická, v roce 2022 začali Saúdové s výstavbou. Dronové záběry ukázaly bagry hloubící příkop určený pro základy megastruktury. Oficiální kanály projektu Neom od té doby pravidelně zveřejňují videa, která zachycují postup stavebních prací. Poslední video pochází z letošního května.

Projekt Neom a the Line, Saudská Arábie • neom.com

Kdy má být pouštní město hotové?

Oficiální webové stránky projektu stále hovoří o prvních rezidentech v The Line v roce 2026 a zhruba milionu obyvatel Neomu v roce 2030. Začínají se však množit informace o problémech s financováním. Agentura Bloomberg v dubnu letošního roku uvedla, že práce zdaleka nepostupují v očekávaném tempu. Podle zdrojů obeznámených se situací bude v roce 2030 v Neomu bydlet nejvýše 300 000 obyvatel. The Line bude v té době údajně měřit pouhých 2,4 km místo slibovaných 170 km. Bloomberg dále uvádí, že kvůli změně plánů začal již jeden z dodavatelů propouštět část pracovníků, kteří se na výstavbě podíleli. Oficiální představitelé se k těmto informacím nijak nevyjádřili.

Kolik má výstavba megalopole stát

Neom řídí a primárně financuje saúdskoarabský státní investiční fond (Public Investment Fund – PIF). Ten spolu s místními a mezinárodními investory poskytl klíčovou podporu ve výši 500 miliard amerických dolarů. Projekt se nadále snaží oslovit další investory. Letos v dubnu zavítali Saúdové s potenciálními zájemci přímo do Neomu, aby jim ukázali vývoj stavby. Podobných akcí zaměřených na hledání dalších investorů se bude v příštích měsících konat více. Celková cena výstavby by se podle některých zdrojů měla vyšplhat na 1,5 bilionu dolarů.

Kontroverze nevyvolává jen astronomická cena výstavby a pochybnosti ohledně očekávaných ekonomických přínosů. Na co dalšího poukazují kritici projektu?

Vysídlení místních obyvatel : Saúdská Arábie kvůli vzniku moderní megalopole vysídlila tisíce lidí. Podle lidskoprávní organizace ALQST byli tři muži, kteří s nuceným vystěhováním a výstavbou Neomu nesouhlasili, dokonce popraveni. Jiní byli odsouzeni k desítkám let ve vězení.

: Saúdská Arábie kvůli vzniku moderní megalopole vysídlila tisíce lidí. Podle lidskoprávní organizace ALQST byli tři muži, kteří s nuceným vystěhováním a výstavbou Neomu nesouhlasili, dokonce popraveni. Jiní byli odsouzeni k desítkám let ve vězení. Ekologické dopady : Neom je prezentovaný jako ekologický projekt, který bude využívat výhradně obnovitelné zdroje. The Line má být město bez aut a uhlíkových emisí. Ekologové ale poukazují na možné negativní vlivy Neomu na místní ekosystémy, biodiverzitu a přírodní zdroje v oblasti. Velkou ekologickou zátěž přinese i samotná výstavba Neomu. Finanční prostředky v PIF navíc pochází z těžby ropy.

: Neom je prezentovaný jako ekologický projekt, který bude využívat výhradně obnovitelné zdroje. The Line má být město bez aut a uhlíkových emisí. Ekologové ale poukazují na možné negativní vlivy Neomu na místní ekosystémy, biodiverzitu a přírodní zdroje v oblasti. Velkou ekologickou zátěž přinese i samotná výstavba Neomu. Finanční prostředky v PIF navíc pochází z těžby ropy. Pracovní podmínky : Saúdská Arábie dlouhodobě čelí kritice za nedodržování lidských práv a špatné pracovní podmínky zejména zahraničních dělníků. Zprávy naznačující tyto problémy se objevily i v souvislosti s projektem Neom.

: Saúdská Arábie dlouhodobě čelí kritice za nedodržování lidských práv a špatné pracovní podmínky zejména zahraničních dělníků. Zprávy naznačující tyto problémy se objevily i v souvislosti s projektem Neom. Zneužívání technologií a umělé inteligence : Neom plánuje fungování města opřít o moderní technologie. Využívání robotů, umělé inteligence či pokročilých sledovacích technologií přináší etické otázky týkající se osobních svobod nebo zásahu do soukromí.

: Neom plánuje fungování města opřít o moderní technologie. Využívání robotů, umělé inteligence či pokročilých sledovacích technologií přináší etické otázky týkající se osobních svobod nebo zásahu do soukromí. Prohloubení socioekonomických rozdílů: Panují také obavy, že z Neomu budou profitovat jen bohatí investoři a cizinci, zatímco místní komunity budou využívány za účelem výdělku.

Vizualizace

Prohlédněte si fascinující vizualizace The Line a dalších částí projektu Neom. Do jaké míry se vizualizace města budoucnosti přenese do reality, ukážou až příští roky. Další informace a vizualizace najdete na stránkách projektu.