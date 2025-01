Lyžování, termály, létání. Jasná volba pro slovenskou Jasnou

Většinu zimní sezóny panují v této části Slovenska skvělé sněhové podmínky a na své si tu přijdou jak začátečníci, tak i zkušenější a náročnější lyžaři. „Z modrých sjezdovek, které jsou ideální pro ty, kteří začínají, mohu jmenovat třeba oblíbené "Záhradky", ze středně těžkých tras pro pokročilé pak "Bielu Púť". Všechny sjezdovky jsou pravidelně upravovány a zaručují tak co nevyšší možnou kvalitu sněhu. Pro velmi zkušené lyžaře jsou pak určeny černé sjezdovky jako "FIS" a "Biely Kríž",“ říká ředitel střediska Jiří Trumpeš. K dispozici jsou tu moderní kabinové a sedačkové lanovky a vleky, což zaručuje pohodlný přístup ke všem svahům. Kromě lyžování můžete v Jasné vyzkoušet i další zimní aktivity, jako je snowboarding, freeriding, skialpinismus, běžkování nebo zimní turistika. Pohled za zasněženého Chopku na okolní krajinu je dechberoucí.

Pro rodiny s dětmi jako stvořené

Pokud přijíždíte do Jasné i se svými ratolestmi, určitě vám udělá radost kvalitní zázemí i široká škála programů přizpůsobených této cílové skupině – středisko je tak doslova jasnou volbou a ideálním místem pro rodiny s dětmi. Nechybí lyžařské školy, herní zóny i specializované dětské sjezdovky, kde se děti mohou naučit lyžovat s kvalifikovanými instruktory. Rodiče se tak mohou věnovat svému lyžování bez obav o bezpečnost svých ratolestí.„Jasná je připravená na malé i velké návštěvníky, přizpůsobujeme tomu i mnoho doplňkových aktivit“, doplňuje Jiří Trumpeš.

Široká nabídka ubytovacích kapacit je pod Chopkem samozřejmostí. A tak jsou v nabídce hotely různých kategorií, rodinné penziony, oblíbené chalety, menší chaty i ubytování v soukromí. Navíc vybraná ubytovací zařízení nabízí skipasy a vstupy do vodních parků přímo v ceně ubytování. Jasná je totiž doslova co by kamenem dohodil od několika známých termálních rezortů - do Bešeňové nebo Tatralandie dojedete autem zhruba za půl hodinky. A užít si tu můžete jak širokou nabídku bazénů, tak i různých saun. Samozřejmostí jsou i atrakce pro děti.

Pokud bydlíte v Jasné například v hotelu Grand (leží přímo u sjezdovky), tak se po lyžování vypravte do místního wellnes centra. Najdete tu bazén, několik vířivek i saun. A věřte mi, že objednat si do venkovního whirpoolu lahvinku Prosecca, užijete si večer pod hvězdnou oblohou ještě o trošku víc…

Pro hudební nadšence i fajnšmekry

V každém správném moderním lyžařském středisku nemůže chybět bohatý apré-ski program, kde si po dni stráveném na svahu odpočinete a zrelaxujete. V Jasné si můžete vybrat z několika restaurací, barů, připraveny jsou tu i taneční párty i koncerty. V této sezóně se v klubu Happy End odehraje druhý ročník festivalu elektronické hudby Gopassfestival (24.až 26.ledna), na kterém během dvou dnů na pěti pódiích vystoupí světové dnb hvězdy, jako Sigma, Koven, DeltaHeavy, Andromedik a dalších asi 20 DJs. Koncertovat tu uvidíte třeba kapely Iné kafe (1.března) nebo Horkýže Slíže (15.února).

K nezapomenutelným zážitkům, které si v Jasné můžete dopřát, patří i večeře na vrcholu Chopku v panoramatické restauraci Rotunda (program Magie hor, Chopok chutí se koná několikrát za sezónu). Nabízí se také Tatranská večeře zážitků v horské restauraci Habarka spojená s workshopem vaření brynzových halušek. Pokud chcete se svou drahou polovinou více soukromí, zkusit můžete i takzvaný Sky picnic, kdy si menu vychutnáte při jízdě speciálně upravenou kabinou lanovky. A pro skřivany, kteří nemohou dospat, je ještě před oficiálním začátkem provozu střediska připraven unikátní Fresh track – tedy jízda na dokonale upravených svazích a navrch k tomu snídaně na vrcholu Chopku.

Novinky sezóny 2024/25

Kromě toho, že v Jasné byly v posledních letech modernizovány lyžařské vleky a zrekonstruovány některé sjezdovky, zavedli tady i různé typy skipasů, které umožňují flexibilní lyžování. Například skipasy pro rodiny s dětmi umožňují výrazné slevy. Navíc všechno perfektně funguje přes aplikaci Gopass – ta nově nabízí i věrnostní program Gopass Cashback. Jednoduše řečeno: čím víc utratíte, tím víc dostanete zpět. A za každou útratu se dostáváte do vyššího levelu s vyšším cashbackem…

Jasná v letošní sezóně také představila také nejdelší večerní lyžařskou trať v regionu, s výjimkou Alp - je jí 2,7 km dlouhá sjezdovka „Chaletová“. Díky ekologickému osvětlení umožňuje bezpečné noční lyžování. Osvětlení bylo přidáno i na propojení sjezdovky s druhou osvětlenou sjezdovkou – „Bielu Púť“, čímž lyžaři získají pro večerní lyžování dokonce 5 kilometrů sjezdovek.

Co až vás lyžování přestane bavit?

Jasná se nachází na rozhraní dvou slovenských regiónů - Liptova a Horehroní, které jsou plné různých nabídek pro milovníky přírody, historie či jiných sportů. Mezi nejoblíbenější turistické cíle patří i Demänovská dolina se svými jeskyněmi: Demänovskou jeskyní svobody a Demänovskou ledovou jeskyní. Obě nabízejí fascinující podívanou na krápníkové útvary. Pokud po lyžování v Jasné nemáte dost horských zážitků, zajeďte do Tatranské Lomnice. Jedna z nejznámějších obcí v Tatrách je ideálním výchozím bodem pro turistiku: můžete se lanovkou nechat vyvézt na Lomnický štít, druhý nejvyšší vrchol Vysokých Tater a pokochat se okolními panoramaty.

V případě, že se vám hory omrzí a toužíte spíš po městě, můžete vyrazit třeba do Banské Bystrice. Město s bohatou historií a krásnou architekturou určitě stojí za návštěvu. A řadíte-li se mezi obdivovatele památek UNESCO, vynechat byste neměli ani Hronsek a Hronsekský kostel - jeden z nejstarších dřevěných kostelů na Slovensku, který je na seznamu světového kulturního dědictví zapsaný.

No a nakonec něco pro milovníky adrenalinu – létání v Hurricane factory v Liptovském Mikuláši. Jde o jediný větrný tunel na Slovensku, kde rychlost vzduchu dosahuje až 270 km/h. A tak si na několik minut v proskleném tunelu pod vedením zkušeného lektora zkusíte „létat“. Do vašich vzpomínek se tento zážitek zapíše zcela určitě.