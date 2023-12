Malé velké bávo. BMW X1 úspěšně vzdoruje extravagantnímu trendu

Ačkoli je BMW X1 nejmenší, má podobné rozměry jako první generace středně velkého X3, což perfektně demonstruje neustálý růst velikosti vozidel za posledních dvacet let. Dalšímu trendu jisté extravagance, kterou oplývají nové modely BMW, ale nová X1 úspěšně odolává.

Jedná se spíš o konzervativní auto, které rozhodně nezapře pečlivě pěstované geny. Klasické ledvinky na přídi jsou sice větší, než jsou fanoušci bavoráků zvyklí, ale nijak nenarušují celkový dojem. Přední světlomety efektně naznačují legendární, značce vlastní „dvojité vidění“. I na zádi je jasně rozpoznatelná bavorská DNA. Základní linky nechávají vyniknout různým křidélkům, průduchům, výřezům a lištám. Do ploch boků jsou zapuštěné výklopné kliky, které designový jazyk automobilek před časem opustily, aby se ve 20. letech 21. století opět vrátily, a to kvůli příznivější aerodynamice.

Nasedněte, jste tu správně

Pokud náhodou někoho zevnějšek nechal na pochybách, že se jedná o prémiové auto, přesvědčí ho interiér. Už při otevření dveří se na asfaltu rozzáří speciální světelný podpis BMW – to kdyby se řidič potřeboval opravdu neustále ujišťovat, že šoféruje výjimečné vozidlo. Vnitřek je tradičně jednoduše uspořádaný, bez zbytečných prvků. Dominuje mu především středová obrazovka, která už se neovládá kulatým otočným ovladačem na středovém tunelu mezi sedadly, jak bylo zvykem u starších modelů, ale hlavně dotykově. To ale může lidem menšího vzrůstu dělat potíže – řidič se musí trochu soustředit a nahnout se tak, aby dokázal infotainment pohodlně osluhovat a „kliknout“, na co potřebuje.

Pocit luxusu dokreslují broušené kryty reproduktorů audia Harman Kardon, hliníkové kliky dveří, leštěná madla, jemná kůže, povedené dekory a také náladové ambientní mosvětlení, které se mění v závislosti na zvoleném módu jízdy. Velmi praktický je chytrý držák na telefon kombinovaný s nabíjením při ústí středového tunelu.

V nahrávacím studiu

„Iks jednička“ si řidiče už od prvních metrů jízdy získá dokonalým odhlučněním interiéru. Za volantem si posádka připadá jako v podcastovém studiu vybaveném akustickou pěnou. Dalším nápadným vjemem je plynulý elektrický rozjezd – testované verzi s poměrně silným naftovým motorem totiž pomáhá elektromotor s výkonem 14 kilowattů a točivým momentem 55 newtonmetrů – ten je součástí dvouspojkového sedmistupňového automatu, energii si bere z baterie pod podlahou zavazadlového prostoru.

BMW X1 xDrive23d Motory: řadový čtyřválec, turbodiesel o objemu 1995 cm 3 , elektromotor s výkonem 14 kW Výkon: 145 kW (197 koní) Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,4 sekundy Kombinovaná spotřeba: 4,8 l/100 km Cena testovaného vozu: od 1 124 500 Kč + odhlučněný interiér, jízdní vlastnosti, spolupráce s elektromotorem - odpružení, ovládání infotainmentu

Elektromotor funguje podle nejlepších mild-hybridních zvyklostí, tedy současně jako startér a generátor, spalovací jednotce pak pomáhá hlavně při rozjezdech, ale i při dalším následném zrychlování. Je to ideální řešení pro ty, kteří zatím úplně neholdují elektromobilům, ale přesto si chtějí užít jejich hlavní výhodu. Při popojíždění v koloně tak vůz prakticky neslyšíte, auto se pohybuje plynule jako v nějaké počítačové hře, navíc máte pocit, že musí jezdit snad na vzduch, jelikož spotřeba je minimální.

Nejmenší „sportovně užitkové“ bávo miluje silnice a silničky, třeba právě takové, jaké se klikatí podél celého Lipna. Vůz krásně plachtí, s vysokou stabilitou řeže zatáčky, ale povrch by měl být hodně kvalitní, minimálně podle bavorských měřítek. Všechny nerovnosti, hrboly a díry jsou při řízení znatelně cítit. Vedle tvrdšího odpružení tomu nepomáhají ani dvacetipalcová kola. Ta si s typickou českou silnicí moc dobře neporadí – a auto občas drncá, jindy bouchne.

Pozor, červená!

Nejnovější X1 vyniká množstvím dobře zpracovaných kamer, které přenášejí velmi přesný obraz na středový tablet, takže máte stále skvělý přehled o okolí. Tomu pomáhá i přenos provozu na head-up displej, kde se promítá i rychlost. Řidiče chrání – a usnadňují mu řízení – také upozornění na blížící se stopku nebo červenou na semaforu. Senzory také připomenou, kde dávat přednost v jízdě. Toto auto tedy mohou bez obav řídit i ti, kteří nemají úplně ve zvyku sledovat každou dopravní značku u silnice.

I díky malému elektromotoru se může X1 pyšnit skvělou spotřebou, při níž z nádrže zmizí zhruba šest litrů nafty každých sto kilometrů, ale umí to i úsporněji. Automobilkou udávaných 4,8 litru na sto kilometrů se nám ale při lipenském putování dosáhnout nepodařilo. Zato se nám podařilo svézt se s netuctovým autem, které je ale určené pro ty nejobyčejnější cíle. Žádný velký terén, ale spíše ona pověstná česká zahrádka. A ve městě je to ten nejpohodlnější mobilní obývák.