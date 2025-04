V době, kdy řada sportovních aut vypadá jako naštvané emoji a zní jako vysavače, přichází britská značka Aston Martin s klasickým receptem: obří benzinový osmiválec, pohon zadních kol a design, který si může vyvěsit na zeď každý milovník automobilů. Jenže tentokrát nejde jen o styl. Nový Vantage je technicky propracovaný, nečekaně výkonný a zatraceně zábavný.

Nad stádem koní…

Aston Martin vzal dosavadní Vantage – menšího, sportovnějšího bratra modelu DB12 – a důkladně jej přepracoval. Pod kapotou zůstává známý čtyřlitrový twin-turbo osmiválec původem z dílny Mercedes-AMG, ale výstupní čísla se dramaticky změnila. Z někdejších 503 koní se novinka posunula až na 665 koní a točivý moment narostl na 800 Nm. Sprint z nuly na 100 km/h nový Vantage zvládá za 3,5 sekundy a rozjede se až na úchvatných 325 km/h. To jsou hodnoty, které nejen překonávají starší F1 Edition, ale v mnoha ohledech stírají rozdíl mezi sportovním vozem a superautem.

Aston Martin Vantage Coupe | e15 Martin Janas

To vše přitom zůstává zabaleno do designu, který sice působí povědomě, ale je důsledně přepracovaný. Celková silueta je vyváženější, agresivnější, přesto si zachovává noblesní britský šarm. Vantage je vůz, za kterým se lidé otáčejí – a nejen proto, že duní jako hurikán. Vantage pozornost přitahuje i svým vzhledem, zvlášť v oranžové barvě nazvané cosmos orange.

Desperát s drahými způsoby

Zásadní proměnou prošel také podvozek. Hliníková platforma je výrazně tužší, rozchod kol je širší, tlumiče Bilstein DTX (shodné s vozem Porsche 992) přinášejí rychlou adaptaci podle jízdního režimu a nově přidaný elektronický diferenciál spolu s osmistupňovou převodovkou tvoří celek, který má jediný cíl: komunikaci mezi autem a řidičem přivést na novou úroveň. A ono to funguje.

V režimu Sport je auto příjemně poddajné, v režimu Sport+ ztuhne jako sportovec před startem a v módu Track je připravené na tvrdé nasazení na okruhu. Převodovka je plynulá, rychlá a přirozená. Ačkoli váží více než jednu a půl tuny, Vantage působí na silnici agilně. V režimu Comfort je to stále sportovní zážitek, ale zvládnete s ním i delší trasu bez problémů.

Aston Martin Vantage Coupe | e15 Martin Janas

Volant krásně padne do ruky a při ostřejší jízdě máte okamžitou kontrolu nad náklonem karoserie i tím, co se děje s pneumatikami. Díky tužšímu šasi, širokým pneumatikám a přesnému řízení se dá přesně dávkovat každý pohyb, každá změna hmotnosti, každý náznak přetížení. Ale pozor, tohle auto reaguje opravdu hodně rychle, i na dálnici je třeba mít na paměti, že řídíte prakticky závodní vůz.

Vantage se snaží zaujmout nejen svaly, ale také mozkem. Inženýři Aston Martinu zapracovali na všech detailech – od zkráceného finálního převodu, který zajišťuje rychlejší reakce, až po odstranění tlumení řízení, aby byla odezva co nejpřímější. Aston se nepokouší konkurovat další legendě, Porsche 911 Turbo, v univerzálnosti – to ostatně ani není cílem –, má jinou filozofii. Je to auto pro chvíle, kdy si chcete řízení opravdu užít. Nejen přesunout se z bodu A do B, ale projet si zatáčku s vědomím, že máte pod zadkem 665 koní, které vás okamžitě katapultují vpřed – a přitom stále cítíte, co se děje pod koly.

Interiér hodný vévody

V novém Vantage najdete mix luxusních materiálů, jako je kůže, Alcantara či kov, ručně zpracované detaily a – konečně – vlastní infotainment značky Aston Martin. Ten má dotykový displej s rozměrem 10,25 palce, tedy téměř identický s displejem před volantem. Obrazovka přitom není zbytečně rozměrná a neruší řidiče při jízdě. Účelem zkrátka není, aby řidič sledoval infotainment, ale samotný vůz. Displej je zároveň zabudovaný do středové přístrojové desky, žádné módní tablety nehledejte, tady se cení klasika, která dokáže přetrvat desetiletí. Infotainment má podporu Apple CarPlay a logickou ergonomii. Důležité funkce, jako je klimatizace, jízdní režimy či hlasitost, ovládáte fyzickými tlačítky – další odkaz na tradici bez módních výstřelků.

Aston Martin Vantage Coupe Motor: čtyřlitrový twin turbo osmiválec Výkon: 665 koní Nejvyšší rychlost: 325 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h: 3,5 sekundy Základní cena: 166 386 eur bez DPH

Vše doplňuje značkový audiosystém Bowers & Wilkins. Posez za volantem je nízký, sportovní, ale řidič se zároveň v této pozici necítí klaustrofobicky. Karbonová skořepinová sedadla sice nejsou pro každého, ale nabízejí výbornou oporu a přesný kontakt s vozem. Příjemným překvapením je zavazadlový prostor. Tenhle Aston Martin rozhodně není jen luxusní kabelkou, kam se vám vejde maximálně obal na notebook. Do kufru složíte i golfové hole.

Aston Martin Vantage Coupe | e15 Martin Janas

Buď Pařížská, nebo okruh

Nikdo není dokonalý. Ani Vantage. Na méně kvalitních silnicích může být i v nejměkčím režimu stále příliš tvrdý. Track mód je vhodný jen pro opravdu hladké povrchy – na jiných auto spíše poskakuje, než jede. Stručně řečeno: s Vantage jeďte buď do Pařížské, nebo rovnou na okruh. Popojíždění po městě nebo cesta přes tankodromy v okrajových pražských čtvrtích vám moc radosti nepřinesou.

Ale pořád platí, že nový Vantage je velmi návykový. Je to nejlepší sportovní auto na trhu? Možná ne. Ale je jedno z nejvíc zapamatovatelných, nejvíc osobitých a rozhodně jedno z nejkrásnějších. Pokud máte možnost, zkuste si ho. A pokud máte prostředky, klidně si ho kupte.