Architekti na Moravě postavili velký dům na malém pozemku | E15.cz

Velkou výzvu před sebou měli architekti ze studia SENAA architekti: postavit moderní dům na velmi malém pozemku. To se nakonec povedlo a stavba s parcelou o celkové výměře 577 metrů čtverečních již stojí jako součást ulice malé jihomoravské obce. Pro architekty bylo nutné maximálně využít všechny části pozemku pro dům a zahradu.

V přízemí se nachází soukromá část domu – dětské/hostinské pokoje orientované do ulice, ložnice s výstupem do atria a zázemí domu – koupelny, šatna, sauna a technická místnost. Celé horní podlaží je jedním spojitým prostorem otevřeným do hřebene střechy. Je zde umístěna pracovna, knihovna, WC, spíž a krb. Dům je zděný, nepodsklepený a náleží mu i garážové stání.

K domu je navržen zahradní domek s venkovní kuchyní a skladem zahradního vybavení, který má formu dřevěného pavilonu. V suterénu se nachází vinný sklípek. Zahrada svou velikostí spíše rozšiřuje vnitřní obytný prostor. Není rozlehlá, ale splňuje veškeré představy investorů o užívání. Zahrnuje bazén se sprchou a relaxační částí, bylinkové záhony či kompost.