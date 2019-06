Negrelliho viadukt v roce 2022: podívejte se, jak bude vypadat | E15.cz

"Negrelliho viadukt je druhý nejstarší most v Praze a je skvělé, že se momentálně pracuje na obnovení jeho původní funkce. Dosavadní rekonstrukce Správy železniční a dopravní cesty je čistě technického charakteru a nepočítá i s proměnou nehezkého okolí. Od padesátých let jsou prostory pod oblouky vnímané jako vedlejší a nedůležité, přitom se jedná o takový skvost," přibližuje náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nové využití získá 45 oblouků z celkových 74. Koncepce počítá s mixem nekomerčních a komerčních prostor tak, aby si na sebe místo dokázalo samo vydělat a zůstalo různorodé.

Jak bude vypadat Negrelliho viadukt v létě 2022? Prohlédněte si vizualizace.

"Pod viaduktem by mohla vzniknout například pobočka knihovny, klub pro seniory, nové bistro nebo zajímavý start-up. O tři oblouky už projevilo zájem Hudební divadlo Karlín, které by v nich rádo vytvořilo svou letní scénu, i to bude jedna z možností," dodává Scheinherr.

Změny podle odhadu vyjdou na 318 milionů korun, dalších 25 milionů by měl stát projekt. Negrelliho viadukt se v současné době rekonstruuje, práce by měly být hotovy zhruba za rok, prostory pod mostními oblouky plánuje město začít pronajímat v létě 2022.

Proměna Neggreliho viauktu je součástí komplexnějších zásahů. Město rovněž plánuje omezit tranzitní dopravu přes Karlín, stavbu lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi přes ostrov Štvanice a úpravy autobusového nádraží na Florenci.

"Naší vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která v souačsnosti trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby, " dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.