Mutěnkou na kole nejen za vínem. Najdete tam až 550 vinných sklepů | E15.cz

Od Kyjova až do náruče Dyje na rakouské hranici si to namířila jihomoravská říčka Kyjovka. Z Kyjova směrem k Hodonínu dnes vede jejím údolím oblíbená cyklostezka Mutěnka. Provede vás kolem rybníků s jedinečnými ptačími obyvateli až do Mutěnic a najdete tu 550 vinných sklepů.