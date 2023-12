Kde mají zimní karavanisté nejideálnější podmínky?

Opravdu hodně rozvinutá infrastruktura pro karavany je v Rakousku a Itálii, kde je mnoho kempů otevřených celoročně a některé mají i svoje vlastní wellness jako třeba Sexten v Jižním Tyrolsku. Tam si můžete zarezervovat dokonce i stání s vlastním grilem, saunou a vířivkou. Nemluvě o tom, že přímo z postele můžete rovnou na sjezdovku, protože řada stellplatzů (míst pro parkování karavanů - pozn. red.) je přímo u sjezdovek. I v Čechách se situace postupně zlepšuje a stále více zimních středisek má stellplatzy otevřené i v zimě.

Můžou se české stellplatzy svou kvalitou srovnávat s těmi zahraničními, například právě v Rakousku?

V některých střediscích už určitě ano, ale ve srovnání se zahraničím jich je v Česku zatím stále málo. Nicméně bych rád zmínil třeba Base Camp Medvědín, kde jsou na karavanisty už dobře připraveni, přes elektrické přípojky, místa pro likvidaci chemického odpadu až po přístup k pitné vodě. Stellplatzů navíc přibývá, budují je jak municipality, tak soukromí majitelé. Pro zájemce doporučuji sledovat krajské dotační programy, protože v posledních letech lze na výstavbu čerpat příspěvek. Zároveň vznikají specializované firmy jako například Park4Camper, které dodávají na klíč špičkové technologie pro stavbu stellplatzů od A do Z.

Spoluzakladatel Campiri Lukáš Janoušek. | Campiri

Už nějakou dobu funguje vaše pobočka ve španělské Malaze, mají o ni během zimních měsíců zájem jen Češi?

V říjnu letošního roku to byl rok, co naše základna v Andalusii funguje. Začínali jsme s deseti obytnými vozy a pro rok 2024 rozšiřujeme vozový park na 21 vozů. Zajímavé je, že kromě Čechů, kteří cestují do Andalusie primárně od podzimu do jara, aby si užili teplé a slunné počasí i v zimě, nás objevují i samotní Španělé, kteří naopak tvoří většinu klientely v létě. Ti se na letošních objednávkách podíleli téměř jednou pětinou a tento trend dále narůstá.

Zajímavé také je, že každý dvacátý zákazník je z Polska. O naše klienty se postaráme od jejich příletu, kdy je vyzvedneme na letišti, na bázi jim předáme jejich vybraný a plně vybavený vůz a pečlivě vysvětlíme jeho fungování, v případě zájmu jim nakoupíme na první den, připravíme pro ně doplňkové vybavení jako kola, koloběžky nebo paddleboardy. A hlavně, nabízíme i itineráře opravdu na míru podle přání zákazníků. A po celý pobyt jsme jim nablízku prostřednictvím podpory na WhatsApp.

Kromě Španělska jste se zaměřili také na sousední Portugalsko. Proč jste si zvolili tuto destinaci a jakým způsobem zde Campiri funguje?

Nabídka pro Portugalsko vznikla na základě četných dotazů našich klientů, kteří prozkoumali jižní Španělsko a táhlo je to za dalším poznáním. Nabízíme možnost jednosměrného přistavení vozu z naší základny v Malaze do portugalského Lisabonu a zákazníci tak mohou spojit dvě skvělé karavanové destinace do jednoho výletu. Projedou si Portugalsko, ve kterém buď skončí, anebo zvolí roadtrip do Malagy a vůz vrátí tam. Jedná se o placenou službu, jejíž standardní cena je 800 eur, ale protože jde stále ještě o novinku, zájemci mohou využít jedinečné zaváděcí ceny v závislosti na délce pronájmu vybraného vozu.

Jak se Campiri byznysově dařilo v roce 2023?

Byl to první rok po hojných covidových letech, kdy klesl prodej nových obytných vozů. Nicméně spíše než krizí bych to nazval stabilizací, protože rok 2023 představoval oproti roku 2019 růst, což je důležité pro dlouhodobý trend. Pomohlo to půjčování, neboť zdražení a menší ochota zákazníků kupovat obytné vozy přivedla více zákazníků do půjčoven. Meziročně vzrostl zájem lidí o půjčování obytných vozů o polovinu až dvojnásobek, v závislosti na sezóně.

Do českých půjčoven a soukromým majitelům vozů jsme přivedli téměř 2500 zákazníků a rezervace za 50 milionů korun. Dařilo se i našim dalším projektům, například servis obytných vozů zaznamenal meziročně růst o 300 procent, a co se týká celkového obratu, skončí Campiri na hranici 100 milionů korun.

S čím jste se museli v uplynulém roce vypořádat?

Výzvou byly hlavně růst nákladů na nájmy nebo právě na obytné vozy. Zaměřovali jsme se tedy na celkovou efektivitu. Campiri zatím není v zisku, ale meziročně jsme ztrojnásobili příjmy a snížili náklady o téměř 10 procent, což hodnotím jako pozitivní a budeme v podobném trendu pokračovat i v roce 2024.

Jaké máte plány na nadcházející rok?

Co se týká Česka, pro rok 2024 plánujeme o něco mírnější růst, přibližně o 40 procent, protože cílem je především vysoká efektivita, nikoli růst za každou cenu. Budeme investovat do rozvoje produktu. Cílem je, aby platforma Campiri představovala naprostou špičku srovnatelnou s největší světovou konkurencí. Koukáme se také dále do zahraničí.

Campiri za několik let od svého vzniku poměrně vyrostlo. Jak se vám podařilo předstihnout konkurenci?

Když jsme přišli na trh, nebyli jsme zdaleka první marketplace s karavany. Dokonce ani v Česku. Díky našim předchozím zkušenostem s podobnými platformami na pronájem lodí v Americe a Jižní Evropě jsme však během tří let většinu konkurenčních produktů předběhli. Dnes mohu říci, že jsme unikátní v tom, že naše platforma je jako jediná v Evropě natolik flexibilní, že podporuje více obchodních modelů - mohou u nás pohodlně půjčovat majitelé jednoho vozu, ale i půjčovny, které mají vozové parky v řádu desítkách vozů. V různých zemích dokážeme pracovat s různými platebními systémy, podpora více měn a jazyků je standardem. Právě tato naše schopnost flexibilně se adaptovat na potřeby trhu je naše velká deviza a všímají si toho i významní zahraniční hráči.

Jaké jsou nejnovější trendy u zákazníků karavaningu? Došlo k posunu ve věkových skupinách nebo v preferencích?

Pokračuje trend, kdy se z okrajového koníčku stává atraktivní způsob cestování pro zákazníky, kteří nad tím dříve neuvažovali. Pozorujeme, že u mnohých z nich dochází k tomu, že si to jednou zkusí a začnou se pravidelně vracet. Velmi se nám osvědčil náš test ve Španělsku, kdy jsme připravili itineráře včetně tipů na kempy, výlety, parkování či restaurace. Od té doby jsme zpracovali další země včetně Rakouska, Česka a Portugalska.

Osobně tomu hodně věřím a budeme pracovat na tom, jak celou zkušenost lépe přetavit do digitální podoby při rezervaci. Protože ve výsledku to pomáhá snižovat strach zejména u nových zákazníků a zároveň to zvyšuje celkovou spokojenost s cestou. No a spokojený zákazník se zmíní dalším, z čehož pak zase těžíme my.

Dalším rostoucím trendem je cestování mimo hlavní sezónu, na což bych chtěl určitě ještě více apelovat - je to levnější, nebudete se nikde s nikým mačkat a karavaning je krásný za každého počasí. Protože ve výsledku je cestování hlavně o zážitcích a těch zažijete spoustu v kterýkoliv měsíc.

Lukáš Janoušek CEO firmy Campiri, která buduje platformu na sdílení obytných vozů a camping. Je spoluzakladatelem holdingové skupiny Nomiverse, která drží podíly v několika dalších firmách (vývojové studio Iguana, online databáze kempů Dokempu a služba na správu flotily pro půjčovny karavanů Carivio). Dříve byl akcionářem služby Twisto, kterou koupila australská fintech společnosti Zip Company Limited. Stál u vzniku virtuálního operátora Gorila mobil, kterého koupilo O2 v červnu 2014.

Jak moc je karavaning ekologický a šetrný k planetě?

Nejekologičtější způsob cestování je jít pěšky se spacákem na zádech. Extrém na druhé straně je letět, zejména na krátkou vzdálenost, třeba z Prahy do Říma a spát v hotelu. Cestování obytnými vozy a karavany do kempů je výrazně ekologičtější než právě letět a bydlet v hotelu. Zejména pokud jede celá rodina.

Druhým prvkem naší strategie je, že díky naší technologii pro sdílení obytných vozů od soukromých majitelů využíváme pro růst poptávky vozy již vyrobené, které by jinak většinu roku zbytečně stály a pro uspokojení poptávky by se musely vyrábět stále nové vozy do půjčoven. To se samozřejmě bude dít i nadále, ale my vnímáme udržitelnost jako cestu, kdy se počítá každé vylepšení.

A posledním elementem, který zatím ale moc řešit neumíme, je právě rozložení karavaningu v čase a ploše - čili místo koncentrace velkého množství karavanistů v přeplněných kempech v létě, jejich inspirace k cestování i mimo sezonu a také podpora rozvoje infrastruktury. Z toho pak budou benefitovat malí lokální podnikatelé,, protože zákazníci půjčoven jsou bonitní, rádi zkouší lokální gastronomii. Dobře to pochopili například vinaři na jižní Moravě.

Plánujete rozšíření dalších služeb?

Připravili jsme jednu velkou novinku pro majitele obytných vozů, kteří by je rádi pronajímali, ale nechtějí s tím mít žádné starosti, nebo pro dealery, kteří mají skladové vozy, kterých se nemohou zbavit, mají v nich náklady a potřebují to řešit. Spustili jsme program Půjčování bez starostí, který spočívá v tom, že na naší pobočce v Praze se staráme o vozy externích majitelů. Vyřídíme administrativu jako smlouvu na pronájem, vůz nafotíme, přidáme na Campiri, seženeme zákazníky na půjčování, zajišťujeme přípravu vozu, jeho dovybavení, předání a zase následné převzetí po výpůjčce, vyčištění vozu. V průběhu výpůjčky mají zákazníci telefonickou podporu a případné potíže neřeší majitel, ale my.

Pro majitele to znamená, že má o pěknou řádku starostí méně, zápůjčky mu pomáhají vůz splácet, podle obsazenosti mu vydělá a samozřejmě má stále možnost si auto vyblokovat pro svoje cesty. Tato služba se nám v pilotním provozu velice osvědčila a nabídneme ji v širším měřítku. Počítáme, že z aktuálních šestnácti navýšíme kapacitu během roku 2024 na čtyřicet pět vozů, tudíž je tu prostor pro nové zájemce.