Na pražském SWCSummitu příští středu vystoupí sestra Elona Muska | E15.cz

Pražský Startup World Cup & Summit (SWCSummit), na kterém se každoročně vybírají nejlepší startupy z celé Evropy, se kvůli pandemii kompletně přesouvá do online prostředí. Na programu se tím ale nic nemění. Během živého přenosu mezi desítkami osobností startupového světa vystoupí i sestra Elona Muska, Tosca Musk.

Živý přenos bude možné sledovat zdarma ve středu 14. října od 9.30 hodin na swcsummit.com.

„Zlatým hřebem celého dne bude kontinentální finále celosvětové soutěže. 12 finalistů z regionálních kol se před odbornou porotou utká o titul mistra Evropy a potenciální investici ve výši půl milionu dolarů. Mimoto se do programu zapojí řada významných osobností. Vedle klasických vystoupení a panelových debat budou na programu i úzce zaměřené workshopy a mentorské stoly, kde bude možné s těmito osobnostmi komunikovat napřímo,“ přibližuje Václav Pavlečka, CEO ze spolupořadatelské společnosti Air Ventures.

Celý program bude zahrnovat přes sedm hodin živého vysílání. Streamovat se bude prostřednictvím všech komunikačních kanálů Startup World Cup & Summitu, tedy na webu swcsummit.com, přes sociální sítě Facebook a Linkedin, a přes Youtube kanál. Vybrané pasáže jako mentorské stoly a workshopy však budou mít omezenou kapacitu a bude nutné se na ně předem registrovat.

Chytrá aplikace zajistí rezervaci a pošle upomínku

„K rezervaci místa u mentorských stolů poslouží bezplatná aplikace Eventee, kterou lze stáhnout v Google Play nebo App Store. To je první krok. Pak je ještě potřeba na webu swcsummit.com kliknout na tlačítko Visit for free. Návštěvníka to přesměruje na událost v GoOut, kde si pořídí vstupenku – ta je také zdarma. Všem takto registrovaným vzápětí přijde mailem QR kód, který si načtou aplikací v mobilu. Hned poté už si můžou vytvářet rezervace na části programu, které je zajímají nejvíc. Aplikace jim včas pošle upomínku a umožní i další networking,“ vysvětluje Martin Vápeník, CEO ze spolupořadatelské společnosti UP21.

Hlavní osobností bude Tosca Musk

Hvězdou letošního ročníku bude Tosca Musk – členka světově proslulé rodiny Musků (sestra Elona Muska) a zakladatelka úspěšné streamovací platformy Passionflix, která se zaměřuje na romantické filmy a komedie. Ta vystoupí po představení všech finalistů soutěže, těsně před vyhlášením evropského vítěze, tedy po 15. hodině.

Tosca MuskAutor: Startup World Cup & Summit 2020

Už v ranních hodinách ale bude možné vyslechnout si například Marvina Liao, zkušeného startupového investora z vyhlášeného akcelerátoru 500 Startups, či Toma Cwika, zástupce NASA, který má na starosti převádění kosmických vynálezů do normálního pozemského života.

Mezi dalšími pozvanými osobnostmi budou například Irina Nicoleta, ředitelka zodpovědná za expanzi značky Revolut v regionu CEE, nebo Martin Tolar, český vědec a neurolog, jehož společnost Alzheon je aktuálně asi nejblíže vynálezu léku na Alzheimerovu chorobu. Kompletní program včetně všech účinkujících je na swcsummit.com.