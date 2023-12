Na úřady míří robotický úředník. Vypadá jako bankomat, zařídí občanku i poplatek za psa

Na první pohled to může vypadat jako scénka ze sci-fi filmu, ve skutečnosti jde ale o důležitý moment v digitalizaci státu. Úřady začínají testovat projekt robota, který díky zapojení umělé inteligence s lidmi vyřídí jejich úřední žádosti. Produkt na bázi softwaru české firmy Born Digital bude mít možnost využívat například Policie ČR nebo Svaz měst a obcí ČR.

Digitální úředník, na něhož začnou brzy Češi narážet v kancelářích úřadů, vypadá trochu jako bankomat. Není divu, dodavatelem řešení je Česká spořitelna. Umí číst občanské průkazy, přijímat platby, skenovat a hlavně komunikovat, a to v mnoha jazycích a se zapojením svého obličeje z obrazovky.

Praktické využití téhle mašinky bude záležet na přání toho kterého úřadu, součet možností je téměř neomezený. Chcete příklad? Úředník umí přijmout od obyvatel poplatek za psa, za odvoz odpadu, vodné a stočné. Zvládne vyřídit založení živnosti, vytiskne výpisy z rejstříků a mnoho dalšího. A aby mohly úřady ukázat také svou přátelskou tvář, dokáže technologie situačně reagovat na konverzaci – třeba na téma počasí.

Časem bude schopna poskytnout i analýzu dat v reálném čase, například emocí toho, s kým se baví. Pokud žádosti přesáhnou kompetence elektronického úředníka, může klient využít videohovor nebo telefonické spojení s reálným úředníkem.

Na jednu stranu může digitální úředník vypadat jako ztělesnění zaprášené představy o budoucnosti, jaké načrtli fantastové devatenáctého století. Ideální stav je přeci ten, že lidé na úřad vůbec nemusejí. Stále ale existuje početná skupina těch, kteří zvyk neopouštějí (nebo jim to prostě stát pomalou digitalizací neumožňuje), a právě těm je řešení určeno.

Navíc ani jediná z podob digitálního úředníka, které začneme brzy vídat, nebude konečná, robot má před sebou další evoluci. Mimo projekt e-Úředníka vyvíjí Born Digital také digitálního pracovníka pro komerční sféru. „V komerční rovině současně pracujeme na vývoji digitální persony pro banky, pojišťovny, cestovní agentury, e-shopy nebo třeba obchodní centra. Nejedná se jenom o fyzicky přítomné digitální persony na pobočkách, ale i na webu nebo v aplikacích. Digitální persony zkrátka budou v brzké době nedílnou součástí našich každodenních životů,“ říká Zenon Sliwka, spoluzakladatel a obchodní ředitel Born Digital.

Robot nejenže odlehčí od rutinní práce lidským úředníkům, ale jejich agendu přinese i do obcí, kde úplně chybějí. Jeho hlavní výhodou má být fakt, že nebude jen chytrým rozcestníkem, ale své úkoly dotáhne do konce. „S ideou digitální persony jsme si pohrávali už dlouho, nicméně díky revoluci, kterou v našem oboru spustila společnost OpenAI a její velké jazykové modely, se vývoj takové technologie nesmírně urychlil. Věděli jsme, že možnosti využití digitální persony budou téměř nekonečné, a to i v komerční sféře,“ říká Zenon Sliwka.

Co se vývoje týká, díky technologickému pokroku podle něj nešlo o nic, co by stálo na hraně technologických možností. „Díky tomu, že e-Úředník kombinuje vlastně vše, na čem jsme v Born Digital doposud pracovali, byl pro nás vývoj prvního prototypu velmi rychlý, v řádu týdnů,“ popisuje.

Největší tuzemská banka pak tímhle projektem vstupuje poprvé na pole e-governmentu. Petr Chlupáč, ředitel útvaru digitalizace státu České spořitelny, říká, že projekt nemá za cíl nahradit lidské úředníky. „E-Úředník nabízí možnost digitálního odbavení občanů, kteří rádi navštěvují úřady fyzicky. Pro ně by měl být vstupní branou pro digitální služby, které si zvyknou do budoucna využívat. Lidská podoba a důraz na přívětivost technologie má velký potenciál tomuto procesu napomoci,“ soudí.