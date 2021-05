Nákupy oblečení online: Používejte slevové kódy, ulevíte rozpočtu | E15.cz

Jaro se blíží a oblečení nebo boty na novou sezonu potřebují nejen děti. Jenže kvůli pandemii jsou prodejny už zase zavřené, takže jedinou možností, kde koupit oděvy, je internet. Můžete díky tomu ovšem ušetřit; stačí uplatňovat slevové kódy.

Kde najdete slevové kódy na oblečení?

Pokud přemýšlíte, o čem je řeč, vězte, že jde o speciální kódy, které vepíšete do příslušného políčka v nákupním košíku e-shopu, a získáte tak mimořádnou slevu. Jestli toto už víte, bude vás zajímat, kde slevové kódy najdete. Jsou totiž většinou unikátní a časově omezené.

Jestliže se chystáte v daném obchodě nakupovat prvně, poohlédněte se po odebírání newsletteru. Za to, že si necháte na e-mail zasílat reklamu, vám společnosti často nabídnou odměnu právě v podobě slevového kódu. Obchod About You například nabízí slevu 20 % na první nákup. Obecně je ale nejlepší znát weby, které dostupné kódy vyhledávají a dávají k dispozici. Za nás dobře funguje Tipli.cz. Najdete zde totiž nejen kupony na oblečení, ale i desítky dalších, jako například Wolt kupon na donášku jídla. . Autor: Pexels.com

Když si zboží nemůžete vyzkoušet…

Nevýhoda online nákupů je jasná: zboží si nemůžete předem vyzkoušet. Pokud se obáváte, že netrefíte tu správnou velikost oděvu, hledejte v e-shopu tabulku velikostí. Odkaz na ni najdete nejspíš v popisku každého produktu. Další možností je pátrat po recenzích. Je-li číslování velikostí nějak nezvyklé, ostatní zákazníci a zákaznice vás na to v recenzích nepochybně upozorní.

Třetí možnost je kupovat oblečení tam, kde ho můžete snadno a zadarmo vrátit. U všech e-shopů je ze zákona možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní. Některé obchody ale nabízejí mnohem delší lhůtu. Patří mezi ně například oblíbený Deichmann a již zmíněný About You. Při nákupu v tom druhém nezapomeňte využít slevové kupony About You.

Neomezená doba na vrácení zboží

Pokud jde o vrácení zboží, může se obchod s obuví Deichmann pyšnit bezkonkurenčními podmínkami. Nenošené a nepoškozené zboží v původním obalu (a se všemi visačkami) můžete vrátit kdykoliv, bez ohledu na to, jaká doba od nákupu uplynula. Stačí výrobek zanést na některou z prodejen. Jestli přemýšlíte o tom, že jarní boty koupíte právě v tomto e-shopu, zkuste vychytat okamžik, kdy je k dispozici slevový kupon Deichmann.

Také About You dává možnost vrátit zboží po delší dobu, než je minimum dané zákonem. Nevyhovující kusy lze obchodu poslat zpět až 100 dní po nákupu. Oba prodejci navíc dopravují objednávky zcela zdarma.