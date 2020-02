Nákladové nádraží Žižkov obsadí byty, filmový archiv i kino | E15.cz

„Jsem rád, že Praha dělá vše pro to, aby došlo k znovuoživení budovy Nákladového nádraží Žižkov a okolního prostoru. Nádraží je kulturní památkou a jako takové by mělo sloužit lidem. O to víc, že se do budoucna stane centrem nově vznikající čtvrti,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Nákladové nádraží Praha-Žižkov vzniklo v roce 1936. Běžný provoz zde skončil v roce 2002. Jde o největší dochovanou funkcionalistickou průmyslovou stavbu v Praze.

V areálu má kromě rezidenční zástavby vzniknout také škola. Budovu nejblíže k ulici Jan Želivského má obsadit Národní filmový archiv, který do nového sídla přesune i odborná pracoviště, knihovnu a Kino Ponrepo. Skrz areál povede i nová tramvajová trať.

Hřib o Žižkovu podepsal podepsal memorandum o vzájemné spolupráci s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem, generálním ředitelem Národního filmového archivu Michalem Bregantem, šéfem dvelopera Sekyra Group Luďkem Sekyrou a šéfem Českých drah Václavem Nebeským.