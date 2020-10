Nejlepší rodinný dům podle Obce architektů je ve Znojmě, má zelenou střechu a tři patra | E15.cz

Pořádající Obec architektů ceny vyhlásila prostřednictvím předtočeného pořadu vysílaného na internetu na začátku října. Do letošního 27. ročníku ceny bylo přihlášeno 180 projektů. Cenu za celoživotní přínos získal architekt Jiří Lasovský.

Oceněný dům podle popisu organizátorů soutěžě stojí na pozemku v místě proluky mezi rodinnými domy, které tvoří nábřeží řeky Dyje. Terén pozemku je velmi svažitý, má původní terasovou úpravu s kamennými stěnami. Nad protějším břehem se zvedá skalní stěna se Znojemským hradem, rotundou sv.Kateřiny a kostelem sv.Mikuláše.

Dům má do nábřeží tři nadzemní podlaží, do svahu podlaží jedno. Střecha je zelená a opticky přechází do stoupající zahrady. Do zelené plochy střechy jsou vyříznuté okenní otvory dětských pokojů a obytného prostoru. Hlavní obytný prostor je umístěný v nejvyšším podlaží a je propojený s venkovní terasou a zahradou na jižní straně.

Porota udělila i další ceny v podobě malých modrých kostek v následujících kategoriích: Novostavba – Kostel Blahoslavené Marie Restituty, Brno–Lesná – Ateliér Štěpán s.r.o. / autor Marek Štěpán, spolupráce František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička a Marin Kopecký Rekonstrukce – Sídlo firmy LASVIT – ov architekti s. r. o. – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch Architektonický design a rekonstrukce – Miroslav Cikán, Pavla Melková, MCA Ateliér – Památník Jana Palacha ve Všetatech

pramen Obec architektů ČR

