Urbex je zkratka z anglického urban exploration neboli poznávání objektů, jejichž ráz výrazně ovlivnila lidská činnost. Zpravidla jsou ve městech, a to nejlepší mají většinou za sebou. Mnohdy ale mají zároveň i to nejlepší před sebou. Právě takovým místem – zřejmě nejpohodlněji přístupným v Praze – je areál Pragovky ve Vysočanech. Pojďte do něj nahlédnout, jak vypadá nyní na podzim roku 2020.