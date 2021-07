OBRAZEM: Mysteriózní jeskynní malby karibských indiánů | E15.cz

S příchodem španělských konkvistadorů do Ameriky nastaly původním obyvatelům těžké časy. Čím více se evropští dobyvatelé na karibských ostrovech roztahovali, tím méně životního prostoru zbývalo pro původní obyvatele. Indiáni se postupně stahovali, až jim nezbylo jiného úkrytu než jeskyní. V nich jich také značná část strávila poslední zbytky života.

Zatímco indiáni do jeskyní v posledních chvílích života zoufale utíkali, dnešní turisté z celého světa do až třicet metrů vysokých kamenných útvarů nadšené vbíhají s baterkou v jedné ruce a fotoaparátem v druhé.

Indiáni totiž do kamene ztvárnili nejrůznější a stále velmi zachovalé výjevy: bláznivého medicimana, od počátku věků obávané žraloky nebo ptáka lovícího rybu a další. Kromě toho jeskyně nadchnou i rozmanitou strukturou, krápníky nebo stropními průhledy do zelených tropů.

Snímky, které si můžete prohlédnout v naší galerii, pochází z jeskyní uprostřed deštného pralesa v Národním parku Los Haitises, jednom z nejvýznamnějších v Dominikánské republice. Park se rozkládá na 1600 kilometrech čtverečních a kromě jeskyní uchvátí i nekonečnou spletí kořenů mangrovníků nebo zpěvem četných kolonií ptactva.

