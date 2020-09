OBRAZEM: Obřadní kaple jako hausbót. Unikátní plovoucí dům je k mání za sta tisíce dolarů | E15.cz

Nahlédněte do unikátního interiéru bývalé obřadní kaple „Chapel on the Bay“, kterou majitel přestavěl na hausbót. Kaple nyní kotví na Floridě a je k mání za 400 tisíc dolarů. Unikátní nemovitost se dvěma ložnicemi původně sloužila jako svatební kaple. Plavidlo bylo proměněno v luxusní plovoucí dům. Majitel investoval do rekonstrukce údajně 1,3 milionu dolarů. Chtěl za každou cenu zachovat původní prvky, včetně věže a sedmi vitrážových oken.