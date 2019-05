OBRAZEM: Schindlerova továrna, kde našly záchranu stovky Židů, chátrá | E15.cz

Po přepadení Polska Německem v roce 1939 získal tehdy neúspěšný německý podnikatel Schindler v Krakově bývalou židovskou smaltovnu. V továrně nejprve zaměstnával Poláky, ale postupně začali mezi zaměstnanci převažovat Židé z krakovského ghetta. Ti byli zároveň levnější pracovní silou.

V roce 1943 bylo krakovské ghetto zlikvidováno a jeho obyvatelé byli buď pobiti, nebo deportováni do koncentračního tábora Plaszów, který byl zřízen na předměstí Krakova. Když bylo poté rozhodnuto, že všichni vězni budou převezeni do Osvětimi, Schindler pomocí úplatků a kontaktů dosáhl toho, že nejen své zaměstnance, ale i jejich rodiny převezl do svého dalšího podniku, muniční továrny v Brněnci na Moravě.

Tím je zachránil od jisté smrti v plynových komorách vyhlazovacích táborů. Jeho pověstný "seznam" obsahoval jména asi 700 mužů a 300 žen a do tábora Schindler později přijal i další Židy.

Objekt továrny, která původně sloužila jako textilka, byl arizovaným židovským majetkem, stejně jako v Krakově. Pravnuk židovského podnikatele Arnolda Löw-Beera, jehož rodina vlastnila továrnu do roku 1938, chce nyní objekt zrekonstruovat. Má zde vzniknout také muzeum.

Podívejte se na současný stav továrny