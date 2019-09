Fukušima po jaderné katastrofě připomíná ukrajinskou Pripjať | E15.cz

Mezi nejvíce postižené lokality patřila města Natori, Išinomaki, Kamaiši, Ufunato, Miyako, Minamisanriku, Kesennuma a Rikuzentakata. Vážné škody utrpěla i větší města Hačinohe a Sendai. Z oblasti bylo evakuováno přibližně 140 tisíc lidí.

Podle oficiálních statistik 1607 obyvatel prefektury Fukušima na následky evakuace zemřelo. Příčinou byl pokročilý věk a chronická onemocnění. Ještě o něco víc jich zemřelo v průběhu dalších let. Nikoli v důsledku ozáření, ale na následky stresu a stesku po domově. Deprese ze ztráty domova a nevyhovujících životních podmínek (desetitisíce lidí byly vystěhovány do narychlo postavených ubytoven) zapříčinily smrt dalších 1656 lidí, uvádí deník The Times.

Tito lidé sice přežili smrtící kombo zemětřesení tsunami a jaderné katastrofy, ale frustrace ze ztráty domova je dorazila.

