Online konference, která si klade za cíl připravit účastníky na budoucnost | E15.cz

S webináři a online akcemi se za poslední 2 měsíce roztrhl pytel. I GrowJOB Instituce patří k těm, kteří svůj byznys z offline akcí přesunuli do onlinu. K široké nabídce témat teď přidávají i online konferenci, která si klade za cíl připravit účastníky na budoucnost. Ta je totiž nejistá, i když už se opatření uvolňují a život každého z nás se pomalu vrací zpět do starých kolejí. „Řečníky konference jsme vybírali podle toho, jak oni sami v době krize reagovali, ať už v osobním nebo pracovním životě. Je pro nás důležité, aby za nimi stál silný příběh, ze kterého si účastníci mohou vzít to podstatné a aplikovat to do svého života,” komentuje složení řečníků organizátorka konference Aneta Martinek.

Inspirativní osobnosti

Konferenci zahájí Petr Ludwig, autor bestselleru Konec prokrastinace, nejprodávanější české knihy ve světě, autor podcastu Deep Talks a iniciátor hnutí #rouškyvšem a #masks4all. Za své aktivity v průběhu krize získal Petr ocenění za mezinárodní přínos pro boj s koronavirem od profesora Tylera Cowena z George Mason University. Zazní přednáška i od Davida Pavlíka, který aktuálně pracuje jako Chief Information Officer v Kiwi.com a do roku 2018 pracoval jako manažer SpaceX Elona Muska. O tématu navrácení se sama k sobě a svým hodnotám bude mluvit Martina Viktorie Kopecká, duchovní Církve československé husitské a předsedkyně nejvyššího výboru Světové rady církví. Nebude chybět ani Josef Průša, majitel Prusa Research, největší 3D tiskové farmy na světě, který v průběhu krize nezištně tisknul ochranné štíty nejen pro české zdravotníky a mnoho dalších.

Už vše jenom online?

Konference nebude jako klasický webinář, organizátoři si kladou za cíl kvalitu obsahu i technologie. Proto se o produkci stará zkušený tým Slideslive, aby účastníci dostali kvalitní obraz i přenos přednášek. Nebude chybět ani záznam z konference, takže pokud se to termínově nehodí, může se účastník k přednáškám kdykoliv vrátit. Dostáváme se tak do stavu, kdy bude vzdělávání pouze online a nebudeme muset nikam cestovat? „To naším cílem není. V roce 2021 chceme normálně pokračovat v online konferencích, ale určitě máme v plánu zabudovat i online vzdělávání, ve kterém se snažíme účastníkům zprostředkovat pocit, jako by byli na konferenci. Na Osobním růstu tak nebude chybět možnost ptát se řečníků na doplňující otázky nebo networkovat s ostatními účastníky díky aplikaci Eventee,” doplňuje Aneta Martinek.