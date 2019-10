Parkurové Prague Playoffs bude bez Kellnerové, tu po zlomenině trápí bolesti | E15.cz

„Je to pro mě složitá zpráva na komunikování, protože jsem tomu dala opravdu všechno v té rekonvalescenci. Pracovala jsem se všemi doktory, co to šlo, doufala jsem, že to dopadne. Nemůžu teď bohužel ani jezdit, protože ten můj zdravotní stav není dobrý. Není to tak zahojené, abych se mohla připravovat,“ litovala Kellnerová.

Kellnerová ale zároveň chce pomoci s organizací akce a stane se její ambasadorkou. „Budu se snažit co nejvíc zapojit diváky. Vymysleli jsme některé akce, jak jim můžeme ukázat, jak funguje svět pro jezdce a koně na závodech,“ řekla.