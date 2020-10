Tři tipy na slovenské výlety, které obzvlášť stojí za to | E15.cz

Nabízíme tři tipy na jednodenní výlety v oblasti Malé i Velké Fatry, kde smíšené lesy na podzim nabízejí pestrou paletu teplých tónů barvícího se listí. Jako základna může posloužit město Martin, pestrý výběr ubytování nabízí i lázeňské městečko Turčianské Teplice.

Velká Fatra – na jeden z nejhezčích slovenských vrcholů

Slovenské pohoří Velká Fatra je opravdu velké, naplánovat tady jednodenní výšlap, který by ukázal tyhle pusté a divoké hory v celé své kráse, není jednoduché. Centrální hřeben je dlouhý, a když už se na něj turista vydá, určitě v horách stráví nejméně jednu noc. Jedna z nejhezčích celodenních túr na Slovensku vede na vrchol Ostré a přes hřeben traverzuje ke strmým vápencovým stěnám Tlsté. Tato náročná horská túra nabízí spoustu výhledů, možnost pozorovat kamzíky, cestou lze prozkoumat i rozsáhlou jeskyni a nakonec vylézt na zříceninu hradu.

Východištěm výletu je Blatnica, malebná obec leží v údolí řeky Turiec. Krásy vrcholových rozhledů ale nejsou zadarmo – cesta na vrcholy ve výškách kolem 1300–1400 metrů představuje téměř kilometr převýšení. Z vrcholové skály Ostré se otevírá úžasný kruhový výhled: Na východě je vidět panorama vrcholů hřebene Velké Fatry, na opačné straně dominuje výhled na hluboké údolí mezi Martinem a Turčianskými Teplicemi a v dálce se rýsuje hřeben Malé Fatry. Tady člověk pochopí, proč je 1247 metrů vysoká Ostrá považována za jeden z nejkrásnějších vrcholů Slovenska.

Malá Fatra – výstup na Malý Rozsutec

Národní park Malá Fatra patří k nejoblíbenějším mezi aktivními návštěvníky Slovenska. Známá Vrátna dolina nabízí širokou paletu pěších výletů a hřebenových túr, které si lze usnadnit pomocí lanovky vedoucí do Snilovského sedla. Výhledy z holých zaoblených kopců Chleb, Stoh a Poludňový Grúň rozhodně stojí za to. Naproti tomu celodenní túra na unikátní vápencový vrchol Malý Rozsutec vede z obce Štefanová nejprve do kaňonu Hlbokého potoka, který zde vytváří bezpočet kaskád a vodopádů. Jánošíkovy Diery, nebo jenom Diery, jak se tento modře značený úsek trasy jmenuje, patří k zajímavým přírodním úkazům Malé Fatry.

Prohlédněte si fotogalerii:

Cesta stoupá k rozcestí Pod Tanečnicou, kde se ze sevření skal turista dostane na otevřené horské louky a vzápětí do mělkého sedla Medzirozsutce ležícího mezi dvěma nejhezčími vrcholy Malé Fatry, Malým a Velkým Rozsutcem. Vrchol Malého Rozsutce je skoro na dosah, poslední skalnatou a strmou pasáž jistí řetězy a ocelové kramle. Ač výškou Malý Rozsutec nijak nevyniká, rozhled nabízí famózní. Ti zdatnější mohou v jednom dni zvládnout i druhý vrchol, Velký Rozsutec.

Výstupová stezka postupně prochází lesem, kosodřevinou i skalnatými úseky až na 1610 metrů vysoký vrchol s kruhovým rozhledem. Výhledy odtud jsou oproti Malému Rozsutci ještě vzdušnější, hřebenovka Malé Fatry je odtud jako na dlani. Za dobré viditelnosti odtud lze spatřit například Lysou horu v Moravskoslezských Beskydech.

Martinské hole

Martinské hole jsou poměrně snadno dosažitelný horský masiv, spadající pod Lúčanskou část Malé Fatry. Jak už název napovídá, zvedají se přímo nad městem Martin, vysoko nad údolími řek Váh a Turiec. Na východních svazích pod vrcholem Krížava se nachází vyhlášené lyžařské středisko Martinky. Martinské hole jsou pro turisty snadno dosažitelné, téměř až na jejich nejvyšší vrchol Veľká lúka (vysoký 1476 metrů) lze z obce Vrútky vyjet autem. Kdo chce celé stoupání na hřebenové louky zvládnout vlastní silou, může začít v obci Bystrička nebo na konečné zastávce MHD Martin–Stráně. Po zaobleném panoramatickém hřebeni vede z vrcholu Krížava nenáročný turistický chodník s mnoha výhledy na všechny strany.

Otevřené louky pokračují asi čtyři kilometry až k vrcholu Humience, kde se stezka noří do hlubokých bukových lesů. Za pěkné počasí nabízí hřeben velmi hezké výhledy na Velkou a Malou Fatru a v dálce se rýsující vrcholy Vysokých Tater. Dobrodružnější výletníci mohou vyzkoušet stezku Via ferrata HZS.

Tato jednosměrná stezka vede po červené značce údolím Pivovarského potoka s několika vodopády a nabízí cestu po žebřících, lanových mostech nebo ocelových kramlích.