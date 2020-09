Uprostřed lesa, postavená za tři dny. Prohlédněte si, jak vypadají nové trendy chataření | E15.cz

Češi jsou národem chatařů a současná situace k pořízení rekreačního objektu téměř vyzývá. Pro ty, kteří se rozhodnou stavět novou chatu, se nabízí celá řada typizovaných dřevostaveb různých dodavatelů. Svou první montovanou minichatu DONE již realizoval Atelier DDAANN ve Smržovce v Jizerských horách.

"Na začátku bylo úsilí umístit to nejnutnější, co jeden či dva lidé potřebují ke komfortnímu noclehu v přírodě na co nejmenší ploše. Chtěli jsme poskytnout nejen střechu nad hlavou, ale i kamna, kuchyň, sprchu a toaletu, a to vše tak, aby chatka obstála stejně dobře v obytné zástavbě i v pusté krajině," říká k projektu Daniel Rohan z Atelieru DDAANN, který provozuje s kolegou Danielem Baudisem.

Chatka je navržena jako stavebnice, dokážou ji sestavit dva až tři lidé. Jednotlivé části ze smrkového dřeva váží okolo 80 kilo a jsou upraveny tak, aby s jejich smontováním s použitím běžných nástrojů zvládl i laik.

Na svou první realizaci zatím čeká některá z trojice typových chatek architektů Víta Svobody a Pavla Nového z 0,5 Studia architektů a společnosti Chytrý dům. Ty do nabídky vstoupily v půli srpna. Jedná se rovněž o montované dřevostavby, kde se rozhodně neplýtvá místem a prostor je dokonale využitý. "

Především jsme kladli důraz na jednoduché a plně funkční řešení chaty, na čistý design a na použití pěkných a přitom přírodních materiálů. Také nám šlo o ekologickou stránku věci – objekt do přírody realizovat z materiálů, které z přírody vzešly a které je možné bezproblémově recyklovat," říká architekt Pavel Nový.

První realizace ve společnosti Chytrý dům předpokládají v příštím roce. Cena začíná na 2,7 milionech korun včetně základů. V ceně nejsou zahrnuty přípojky.

"Na chaty se díváme spíše jako na základny pro dobrodružství v přírodě. Předpokládáme, že chaty budou užívány od jara do podzimu. Při nepřízni počasí je možné zatopit v kamnech, na kterých je možné i vařit. Ohřev teplé vody je řešen elektrickým boilerem," dodává architekt Vít Svoboda.

Pro zájemce je možné rozšířit základní řešení o FV systém, který zajistí vyšší stupeň soběstačnosti či další kombinaci technologií, které zajistí úplnou soběstačnost nezávislou na vnějších sítích. Také je možné dodat chatu více zateplenou, což umožní provoz i v zimě.

Firma Chytrý dům se výstavbou dřevostaveb zabývá již 10 let.

O moderní dřevostavby k rekreaci sice roste zájem, ale průzkum společnosti Instant Research pro Hypoteční banku ukázal, že lidé nejčastěji k rekreaci chtějí starší a menší vybavený domek na vesnici.

Průměrně se chystají do chaty či chalupy investovat 1,6 milionu korun. Hodnoty nemovitostí k rekreaci ale v posledních letech razantně stoupají, v letošním roce dosahují průměrně na 2,8 korun, uvádí server kurzy.cz.