Za dvacet let prošel nejdůležitější model Porsche pozoruhodným vývojem. Z překvapivého disruptora v esúvéčkové třídě se vyklubal premiant. Cayenne obstarává celou třetinu prodejů stuttgartské značky, takže je zřejmé, že jakýkoli facelift je ostře sledovanou záležitostí, která má vliv na image celé fabriky. Zatímco před více než dvaceti lety vyvolalo první SUV od Porsche pozdvižení jako odvážný krok do neznáma, dnes už pozorný divák nové vlajkové lodě hledá detaily, kterými se nová verze liší od té staré. Porsche jako by bez svého SUV už neexistovalo. Časy se rychle mění.

V tomto případě přitom jde nepochybně o jeden z nejvýraznějších faceliftů v historii jinak velmi konzervativní značky, kde i nepatrná změna loga působí téměř jako revoluce. V rámci omlazovací procedury přiváží nové Porsche Cayenne tolik inovací, že by se to klidně dalo označit jako zcela nová generace. Novinky jsou dobře patrné na první pohled. Hlavním poznávacím znamením je přepracovaný nárazník s výraznější maskou chladiče. Porsche dále vyzdvihuje jinak tvarované blatníky, novou kapotu či zadní světla s trojrozměrným efektem. Zcela nový je i zadní nárazník. Tvary přesto zůstaly emblematicky zaoblené, takže každý hned z jakéhokoliv úhlu dobře pozná, o jakou značku a tradici jde.

Obrazovková show

Při pohledu dovnitř je jasné, že nové cayenne učenlivě opisuje od plně elektrického taycanu. Má stejnou sestavu tří hlavních obrazovek. Řidič má k dispozici 12,6palcový digitální přístrojový štít, uprostřed palubní desky je 12,3palcová obrazovka infotainmentu a před spolujezdcem může být volitelně obrazovka s úhlopříčkou 10,9 palce, která umožňuje pohled na data o výkonu, případně zajišťuje samostatný přístup k médiím. Právě displej před spolujezdcem má na sobě speciální vrstvu, aby nebyl čitelný z místa řidiče a zbytečně nerozptyloval. Navíc za příplatek lze tuto obrazovkovou show doplnit ještě barevným head-up displejem.

Přesto není v cayenne vše tak bezduše digitální. I toto klíčové „poršácké“ SUV má analogové hodiny, teplotu v kabině jde nastavit fyzickými přepínači, tradičním tlačítkům zůstal věrný i sportovní tříramenný volant. Úpravou prošla také ergonomie – volič převodovky se posunul na palubní desku, díky tomu je více místa ve středovém pásu, který nabízí velkorysejší úložné prostory. Uprostřed mezi předními sedačkami nechybí ani výrazný panel pro nastavení ventilace s mechanickými ovladači a haptickou odezvou. Novinkou je propracovaný systém sledující kvalitu vzduchu. Vůz pracuje s daty vestavěné navigace a včas detekuje třeba vjezd do tunelu, aby automaticky spustil recirkulaci vzduchu.

Porsche Cayenne E-Hybrid Objem motoru: 2995 cm³ Počet válců: 6 Výkon: 224 kW (304 PS) Výkon elektromotoru: 130 kW Zrychlení z 0 na 100 km/h: 4,9 sekundy Maximální rychlost: 254 km/h Kombinovaná spotřeba: 1,6 l/100 km Dojezd elektromotoru: 74 km Cena: 2 610 260 Kč + skvělé jízdní vlastnosti, podvozek, odpružení, kvalita interiéru - krátký dojezd, vyšší spotřeba

Testovaná plug-in verze E-Hybrid kombinuje třílitrový šestiválec s elektromotorem, jehož výkon byl zvýšen o 30 kW na výsledných 130 kW. Kombinovaný výkon pak dosahuje 346 kW. Hybridní model Cayenne se chlubí novou vysokonapěťovou baterií, jejíž kapacita vzrostla z 17,9 kWh na 25,9 kWh. Reálný dojezd na plně nabitou baterii dosahuje zhruba 75 kilometrů, přičemž elektrický pohon řidič využije především při jízdě po městě, při rozjíždění, popojíždění a obecně pomalé jízdě do 30 kilometrů v hodině.

Při vyšší rychlosti nebo při přepnutí na režim sport či sport plus se ekologický pohon automaticky vypne. Zároveň však jízda v režimu sport plus dokáže poměrně výrazně baterii dobíjet, aniž byste auto zapojovali do nabíječky či do zásuvky. V hybridním režimu také auto vypne motor klidně i v rychlosti 130 kilometrů za hodinu a opětovné nastartování je tak hladké, jak to jen jde. Do 200 kilometrů v hodině auto díky tomuto pohonu „plachtí“ a dokáže i rapidně zrychlovat. S vybitou baterií ale spotřeba snadno vyleze nad deset litrů.

Dokonale odhlučněný obývák

Základní výbavou je nově vzduchové odpružení s inovativní dvoukomorovou dvouventilovou technologií. Inženýři Porsche tak chtějí nabídnout široké spektrum nastavení tuhosti podvozku od velmi pohodlného pro komfortní cestování po extrémně tuhý podvozek pro opravdovou dynamickou jízdu. Standardem jsou také dvacetipalcová kola i dvě dvojité sportovně laděné výfukové koncovky z broušené nerezové oceli.

Nadstandardní jsou i jízdní schopnosti. Řízení je přesné, až řidič snadno zapomene na všechnu tu pohotovostní hmotnost – auto má téměř dvě a půl tuny. Překvapivě bryskní jsou i přenosy hmotnosti ze strany na stranu. Žádné utahané nedotáčivé reakce, po vyslaném pokynu se děje přesně to, co řidič chce, včetně přesného projíždění zatáček ve vyšší rychlosti. A při tom všem sportování je

uvnitř ticho jako v dokonale odhlučněném obýváku. Slyšet je jen lahodné přeřazování automatické převodovky při akceleraci a při vypnutí plynu roztomilé brumlání. Zatímco mnozí konkurenti mohli v uplynulých letech cítit šanci na dorovnání náskoku Porsche, nové Porsche Cayenne opět urazilo kus cesty a závistivcům z jiných značek zase o něco uteklo. Toto auto se řídí lépe, sedí se v něm lépe a oku lahodí víc než kdykoliv předtím.