Petr Čech hraje o stamiliony | E15.cz

Pro Čecha bude zápas hodně pikantní, protože v Chelsea strávil jedenáct let a získal 15 trofejí včetně poháru pro vítěze Evropské ligy z roku 2013. Podle spekulací britských médií se navíc má po letním ukončení profesionální kariéry stát sportovním ředitelem „Blues“.



Arsenalu navíc může český brankář dopomoci k dalším milionům liber, které by získal coby odměnu za vyhrané finále Evropské ligy. Vítězný tým by si měl připsat v přepočtu kolem 213 milionů korun. Oba kluby si působením v soutěži dosud vydělaly kolem 10,5 milionu liber (307 milionů korun).

Kariéru Petra Čecha si připomeňte prostřednictvím fotogalerie:









13 fotografií

Čech navíc může svým dobrým výkonem pomoci jednomu ze svých bývalých klubů, pražské Spartě. Pokud „Kanonýři“ uspějí, dostanou se do Ligy mistrů a posunou klub z Letné přímo do základní skupiny příštího ročníku Evropské ligy.



Finále má výkop v 21 hodin středoevropského času, premiéru v soutěži si odbude videorozhodčí. Zápas se hraje v ázerbájdžanské metropoli Baku.