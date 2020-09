Pražští studenti ČVUT vyvinuli první autonomní formuli a už s ní vítězí nad světem | E15.cz

Pražští studenti ukázali svůj první elektromonopost DV.01 s plným autonomním řízením. Formule, která se obejde nejen bez benzínu, ale dokonce i bez pilota, se už stihla zapojit do mezinárodního soutěžního klání Formula Student. A nevedla si vůbec špatně.

Ačkoliv se letos kvůli koronavirové pandemii jednalo o ryze digitální boj. Namísto soupeření o to, kdo má lepší elektromotor, trakci, zrychlení a tak podobně to byl souboj softwarových modelů.

Vše se tak odehrávalo na serverech pořadatele, kde soutěžní týmy spustili svoje autopiloty, do kterých proudila data z fiktivních lidarů, kamer a dalších čidel, načež se autopilot musel co nejrychleji, co nejefektivněji a hlavně správně rozhodnout, kdy zrychlit a kdy zabočit.

A jak to dopadlo? Suma sumárum, autonomní elektroformule zatím nedosahují soutěžních rychlostí jako jejich člověkem pilotovaní sourozenci a spíše se plíží tempem několika desítek kilometrů v hodině, o to ale nakonec až tak nejde.

Pointa spočívá v tom, že se do vývoje podobného vozidla, které v sobě integruje s rostoucí složitostí vlastně až desítky nejrůznějších dílčích profesí, může zapojit v podstatě jakýkoliv student, který si během jednoho jediného školního roku díky sponzorům z řad automobilového a elektrotechnického průmyslu bude moci vyzkoušet kousky, které zdaleka přesahují obvyklé ekonomické možnosti domácích nadšenců, kutilů a makerů, kteří se musí spokojit s elektrocetkami za pár dolarů z Aliexpressu.