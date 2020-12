PRE je stále on-line: vše kolem elektřiny vyřídíte z pohodlí domova | E15.cz

Protiepidemiologický systém (PES) posunul Česko od čtvrtka 3. 12. do stupně 3, což mimo jiné znamená, že se na základě rozhodnutí vlády ČR opět otevřely všechny pobočky Zákaznického centra Pražské energetiky (dále jen PRE). Mimo jiné jde konkrétně o obchodní kanceláře v Jungmannově ulici v Praze 1 (palác Adria) a ve Vladimírově ulici na Praze 4.

Po obnovení provozu přichází PRE s novou otevírací dobou v těchto pobočkách. Každý den bude začínat již v 8.30 – tedy o půl hodiny dříve, než tomu bylo dosud, v pondělí a ve středu bude otevřeno do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 16.00 a v pátek zůstává otevřeno do 12 hodin.

Zákaznické centrum PRE ve Vladimírově ulici v Praze 4 otevřenoAutor: PRE

Obsluha zákazníků bude probíhat za dodržení všech dosud platných hygienických opatření. Jednotlivé přepážky jsou vybaveny ochrannými skly, nezbytné jsou nadále roušky, k dispozici jsou dezinfekční prostředky, dodržování bezpečných rozestupů je především na samotných zákaznících.

Kdo se chce vyhnout zbytečnému čekání, může opět využívat objednávkový systém na internetových stránkách PRE, www.pre.cz, vybrat si pobočku k jednání a hlavně datum i přesný čas návštěvy. Samozřejmě, že zůstává v plném rozsahu také online obsluha pomocí aplikace Moje PRE, webového formuláře, e-mailu či telefonu. Tímto způsobem lze vyřídit prakticky vše kolem elektřiny a plynu z pohodlí domova či kanceláře.

Otevřena je i prodejna Centra služeb PRE v paláci TeTa v Jugmannově ulici, kde můžete zakoupit jako vánoční dárek například i elektrokolo.Autor: PRE

Obdobně otevírá PRE i svoji prodejnu energetických služeb v pražské Jungmannově ulici v paláci TeTa, kde je možné vyřešit vše kolem vytápění, osvětlení a dalších energetických projektů, ale také například pořídit atraktivní vánoční dárek v podobě elektrokola, protože probíhá jejich velký posezónní výprodej.