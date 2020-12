Při platbě u pokladny i na internetu nyní postačí mobil | E15.cz

Kdybyste měli jmenovat jednu věc, kterou máte téměř vždy u sebe, jaká by to byla? Spousta lidí by jistě řekla, že mobil. Nelze se proto divit, že jím čím dál více lidí platí u pokladen místo plastové karty. Nyní vám telefon postačí i při platbě on-line.

Nákupy on-line na denním pořádku

Kdy jste si naposledy objednali něco on-line? Nejspíš nebudete muset dlouho pátrat v paměti. Oblíbenost nakupování přes internet každým rokem roste, navíc se blíží Vánoce a i vy jste možná už v e-shopech některé dárky pro své blízké pořídili a další tam vybíráte. Nakupování on-line s sebou přináší několik výhod. Můžete například zůstat v pohodlí domova a během surfování na internetu sledovat film či seriál. Místo pobíhání z jednoho obchodu do druhého budete jen překlikávat myší, takže nebudete unavení. A v neposlední řadě ušetříte čas – a to se vždycky hodí. Nákupy na internetu teď mohou být ještě pohodlnější.

Dosud jste totiž i během nich museli vstát od počítače, a to když bylo k dokončení nákupu nutné zadat do platební brány údaje z vaší karty, kterou jste si – opět – předem nepřipravili, abyste ji měli po ruce. Ponechme stranou, že hledání karty se mnohdy protáhlo, protože jste ji nemohli najít, takže vám vypršel čas pro dokončení platby. I když totiž přesně víte, kde ji máte, stejně je to zdržení. mBank nyní přidala do mobilní aplikace novou funkcionalitu, díky které můžete odkrýt údaje karty jednoduše v mobilu. Ten totiž na rozdíl od ní máme v dnešní době všichni po ruce, nebo dokonce v ní prakticky neustále.

„Naši klienti si zvykli na pohodlné placení mobilem u pokladny, díky kterému už nemusejí v peněžence lovit kartu, jak tomu bývalo dříve. Jsme rádi, že jim mobil, který má každý u sebe téměř neustále, nově postačí také při platbách na internetu. Stačí se jen přihlásit do mobilní aplikace a odkrýt si údaje karty, tedy její číslo, datum exspirace i kód CVV,“ říká Michal Staněk, produktový specialista platebních karet mBank. Údaje se odkryjí po zadání PINu k mobilní aplikaci, a pokud je sami neskryjete, stane se tak po uplynutí jedné minuty automaticky.

Aplikace vám vše usnadní

Novou funkcionalitu ocení i klienti, kteří čekají na doručení karty v plastové podobě, ale už by s ní chtěli nebo potřebovali platit u obchodníků. I její údaje lze totiž odkrýt v mobilní aplikaci banky. Následně už jen stačí zadat je do jakékoliv elektronické peněženky dostupné na českém trhu a ihned začít platit mobilem či hodinkami nebo jimi vybírat peníze z bankomatu.

Mobilní aplikace mBank vám navíc umožní celou řadu dalších úkonů. Jejím prostřednictvím si můžete například zkontrolovat zůstatek na účtu, změnit výši limitů na kartě, dočasně si vypnout a zase zapnout bezkontaktní a zahraniční platby, sjednat si půjčku či zřídit spořicí produkt. Využívejte možností současnosti i vy!

Více informací na www.mbank.cz.