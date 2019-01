Prohlédněte si první detailní snímky planetky Ultima Thule | E15.cz

NASA uveřejnila první detailnější fotografie tělesa 2014 MU 69 , kterému se neoficiálně přezdívá Ultima Thule. Fotografie v nejlepším rozlišení budou k dispozici až v únoru. Stahování dat ze sondy New Horizons jde pomalu a prioritu mají vědecká data.

Sonda se podle plánu ozvala 1. ledna v 16:30 našeho času – tedy 10 hodin po průletu. Dala jen vědět, že je v pořádku. Po 21. hodině dorazila první data. Jejich stahování zabere 20 měsíců. Celkem měla sonda získat 50 GB dat, což je o 5 GB méně ve srovnání s průletem okolo Pluta. Signál ze sondy letí na Zemi přes 6 hodin.

Binární kontaktní planetka

Ultima Thule je binární kontaktní planetkou. Vypadá tak trochu jako sněhulák. Podle šéfa vědeckého týmu Alana Sterna tým pojmenoval obě části jednoduše – Ultima a Thule. Povrch má načervenalou barvu. Podobá se červeným oblastem na Plutově měsíci Charon.

Průlet okolo Ultima Thule byl skutečně historický. Nikdy dříve žádná kosmická sonda neprolétla okolo tělesa tak vzdáleného od Země. New Horizons překoná sama sebe. Zatím nejvzdálenějšími prozkoumanými tělesy jsou Pluto a jeho měsíce. Sonda okolo nich prolétla v létě 2015, kdy byli 4,77 miliard km od Země. Ultima Thule se nyní nachází 6,61 miliard km od nás.

K průletu okolo 2014 MU69 došlo 1. ledna 2019 v 6:33 našeho času a bylo to skutečně rychlé rande. New Horizons minula objekt ve vzdálenosti 3500 km rychlostí 51 000 km/h.

Bude se hledat nový cíl

Sonda bude 20 měsíců posílat data z průletu okolo Ultima Thule. Tým sondy poté navrhne NASA prodloužení mise. Není to žádná legrace. Prodloužení po průletu okolo Pluta stálo 81 milionů dolarů, které bylo potřeba přičíst k 720 milionům na samotnou misi.

Vědci věří, že New Horizons může fungovat nejméně do poloviny 30. let. Zvládne tedy průlet okolo dalšího a ještě vzdálenějšího tělesa Kuiperova pásu. Má to ale háček. Další cíl bude muset být teprve nalezen. Vědci zapojí velké pozemské dalekohledy, Hubblův dalekohled, chystaný kosmický dalekohled Jamese Webba i samotnou sondu.

Rande na slepo

Pluto bylo objeveno ve 30. letech minulého století. V případě Ultima Thule je situace výrazně horší. Vědci objevili objekt teprve v roce 2014. Jeho dráhu sledují po dobu kratší než 1,5 % jeho oběžné doby.

Ultima Thule versus Pluto

Parametr Pluto 2014 MU 69 Vzdálenost od Slunce 29,7 až 49,3 AU 42,3 až 46,5 AU Oběžná doba 248 let 296 let Průměr 2 376 km 20 až 40 km Rok objevu 1930 2014

1 AU je vzdálenost Země od Slunce Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/new-horizons-prulet-okolo-ultima-thule/sc-870-a-196502/default.aspx

Sonda musela fotografovat poměrně velkou oblast, ve které se měla Ultima Thule pravděpodobně nacházet. Většina snímků tak bude obsahovat bezcenný prázdný prostor.

NASA bude samozřejmě stahovat jen snímky, na kterých bude Ultima Thule. Na Zemi proto poputují nejdříve snímky v menším rozlišení a metadata.