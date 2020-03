Art Index. Prvenství obhájila Eva Koťátková | E15.cz

Mimořádně úspěšný rok pro současné umění. Tak loňskou sezonu hodnotí galeristé a projevuje se to také na úspěších českých umělců, doma i ve světě. Komu z nich se dařilo lépe, a kteří naopak měli slabší rok, se již posedmé pokouší zachytit žebříček Art Index, za nímž stojí galeristka Lucie Drdová, kurátor Ondřej Horák a odborník na trh s uměním a šéfredaktor magazínu Art+ Jan Skřivánek. Do čela žebříčku se již loni dostala Eva Koťátková, která na první příčce vystřídala svého učitele Jiřího Kovandu. První pozici obhájila také letos.

Art Index pořadí v roce 2020Autor: E15

“Eva Koťátková, kterou zastupují galerie Hunt Kastner v Praze a Meyer Riegger v Berlíně a Karlsruhe, je dnes nejlépe etablovanou českou umělkyní mladší a střední generace na mezinárodní scéně. Neznamená to, že by byla ve světě „slavnější než doma“, ale v rámci umělecké scény je vnímaná jako výrazná a perspektivní autorka, kterou oslovují instituce doslova z celého světa,” uvádí Jan Skřivánek. Připomíná, že Koťátková měla loni samostatné výstavy v Kunsthal Charlottenborg v Kodani a Kestnergesellschaft v Hannoveru. “To jsou obojí středně velké síně s ambiciózním mezinárodním programem. Z necelé desítky kolektivních výstav, na kterých Koťátková loni participovala, zmiňme aspoň její velkou instalaci Stroj na obnovu empatie na prestižním Istanbulském bienále,” dodává Skřivánek.

Na koho se zaměřit

Právě výstavní činnost v prestižních domácích a zahraničních galeriích a akcích patří ke klíčovým ukazatelům pro výsledné postavení v žebříčku. Jeho tvůrci uvádějí, že pro letošní edici bodovali více než 800 výstav. Vycházejí přitom z logiky, že jen vystavovaní umělci se v současné extremně široké nabídce mohou prosadit a jejich dílo může v čase získávat na ceně.

To potvrzuje také Valérie Dvořáková z J&T Banky, která sestavení žebříčku před sedmi lety iniciovala a je jeho partnerem. “Žebříček J&T Banka Art Index poskytuje sběratelům, investorům ale i milovníkům umění jakési vodítko pro orientaci na současné umělecké scéně. Kvalitu umění samozřejmě změřit nelze, můžeme se ale pokusit kvantifikovat úspěšnost umělce na scéně, a to pomocí jeho výstavních aktivit, účastí na významných mezinárodních přehlídkách typu bienále, odborných ocenění a dalších počinů.” Že žebříček funguje, potvrzuje její každodenní praxe poradce při investicích do umění, které jsou v posledních letech na vzestupu.

A na koho by se tedy případní investoři do umění měli zaměřit?